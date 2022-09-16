نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022 KSA SPORTS في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022 KSA SPORTS التي تنقل كافة المباريات الرياضية السعودية وكذلك البطولات الآسيوية والعديد من المباريات الهامة سواء العالمية أو الدولية وذلك في مختلف الألعاب الرياضية، في هذا التقرير نوضح لكم كيفية استقبال إشارة بث القناة والترددات الجديدة الخاصة بقنوات السعودية الرياضية kas sports.

كشفت سلسلة قنوات السعودية الرياضية ssc العديد من التغيرات فى تحديث إشارة البث وجودة القنوات فى الموسم الجديد 2023 وذلك على جميع الترددات والإقمار الصناعية بداية من النايل سات مروراً بالعرب سات وسهيل سات وبدر، تم إنشاء قنوات السعودية الرياضية منذ سنوات قليلة ومنذ هذا الوقت وتحظي باهتمام الملايبن من العالم العربي.

جميع ترددات قنوات السعودية الرياضية 2022 KSA SPORTS

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية والخليج العربي بشكل خاص عن الترددات الجديدة لقنوات السعودية الرياضية من أجل متابعة مباريات الدوري السعودي الذي اشتعلت فيه المنافسة بين الهلال والشباب والاتحاد كما يأتي فريقين التعاون والنصر من بعيد للدخول في المنافسة أيضاً، وتعد المنافسة الشرسة بين هذه الفرق جعل الكثيرين يتابعون المباريات أول بأول لهذا يمكنكم الآن ضبط تردد قناة KSA sports على القمر الصناعي نايل أو عرب سات أو سهيل سات وذلك عن طريق وضع التردد الجديد للقناة.



الترددات الجديدة لقنوات KSA sports



يستطيع المشاهد العربي في أي مكان استقبال الترددات الجديدة KSA sports ألان من خلال إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: بدر

التردد: 11976.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكنكم استقبال إشارة البث المباشر للقناة الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي ياه سات وذلك كالتالي:

التردد: 11746.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

تردد قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

يمكنكم ضبط تردد القناة الأولى الرياضية كالتالي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يمكنكم ضبط تردد القناة الثانية الرياضية كالتالي:

التردد: 12015. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة KSA sports 1

يمكنكم استقبال تردد قناة السعودية الرياضية الأولي على القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد الجديد كالتالي:

التردد 12149 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة KSA sports 2