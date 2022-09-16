نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Mate 50e إصدار جديد لهواتف هواوي | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 50e الإصدار الثاني من أحدث الهواتف الذكية الخاصة بشركة هواوي والتي تم الإعلان عنها مؤخراً. حيث أعلنت هواوي منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـMate ، والتي تنطلق في فئة الهواتف الاقتصادية العليا. فقدمت الشركة أربعة هواتف جديدة تتمثل في : Huawei mate 50 ، Huawei Mate 50e ، Huawei Mate 50 pro ، وأيضاً Huawei Mate 50 Porsche RS. يأتي الهاتف مع مواصفات ومميزات داخلية ممتازة بالإضافة إلي بعض التنازلات الذكية لتقليل سعر الهاتف. فيأتي مع معالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 778G ، والذي يتوفر بدعم دقة تصنيع 6 نانو متر. معالج الهاتف يتوفر أيضاً في مجموعة من هواتف الشركات الأخري مثل : Xiaomi 12 lite ، Samsung M52 5G ، Samsung A73 ، Honor 50 ، وأيضاً هاتف Honor 50 Pro. كما يوفر الهاتف شاشة من نوع OLED بجودة FHD+ مع دعم معدل تحديث جديد 90 هيرتز. وبالنسبة للتصوير فالهاتف مزود بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجا بكسل ، مع كاميرا أساسية خلفية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.4.F/4.0. كذلك يذكر أيضاً أن للشركة مجموعة أخري من الهواتف الذكية لهذا العام. تتمثل في : Huawei Nova 10 ، Huawei Nova 10 pro ، Huawei Nova Y70 ، Huawei Nova Y90. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Mate 50e الجديد من شركة هواوي. مواصفات هاتف Huawei Mate 50e : ‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 201 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في الظهر ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في الظهر ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم إمكانية تركيب كارت ميموري مكان الشريحة الثانية ، لذلك يمكن زيادة سعة التخزين المتوفرة بالهاتف حتي 256 جيجا.

جيجا. لكن لم تعلن الشركة عن أية مقاومة رسمية للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

يتوفر الهاتف مع شاشة بحجم 6.7 إنش ومن نوع OLED ، مع جودة FHD+ وبدقة 1224×2700 بكسل.‌

إنش ومن نوع ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي أيضاً بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 442 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي تتيح استغلال مساحة أكبر من شاشة الهاتف والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، والتي تتيح استغلال مساحة أكبر من شاشة الهاتف والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كما تتوفر الشاشة أيضاً بدعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، وبالتالي توفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، وبالتالي توفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية 1B Color ، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي تتيح عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ ولم تذكر الشركة أية معلومات رسمية عن حماية الشاشة. أداء الهاتف : ‌يعمل الهاتف مع أحدث إصدار لنظام تشغيل هواوي الخاص والمميز HarmonyOS 3.0 ، مع واجهة مستخدم جديدة أيضاً ضمن نظام التشغيل.‌

، مع واجهة مستخدم جديدة أيضاً ضمن نظام التشغيل.‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع دقة تصنيع نانو متر.‌ نواة معالج الهاتف الأولي والأساسية تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن تعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن وحدة معالجة رسوميات الهاتف فتأتي من خلال شركة Qualcomm مع معالج Adreno 642L .‌

مع معالج .‌ كذلك يتوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ تتوفر أيضاً ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 3.1 ، مع رامات من نوع LPDDR5. كاميرا هاتف Huawei Mate 50e : ‌يأتي للهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر بدعم الـHDR والتصوير بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم والتصوير بجودة كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.4-F/4.0 ، وتتوفر بدعم خاصية PDAF والمثبت البصري OIS مع خاصية الـLaser AF .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية PDAF والمثبت البصري مع خاصية .‌ أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتتوفر بزاوية تصوير 120°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بزاوية تصوير كاميرات الهاتف تتوفر بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل ، وذلك مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، وذلك مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD كذلك مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.

كذلك مع دقة بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية. كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يتوفر هاتف Huawei Mate 50e مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ لكن الهاتف لا يتوفر مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

كما يتوفر أيضاً بدعم وجود مستشعر IR BLASTER ، والذي يتيح إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، والذي يتيح إمكانية التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.‌

يأتي الهاتف أيضاً بدعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مزوداً بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التقارب ، التسارع ، مقياس الضوء ، والضغط.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 4460 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات.‌

مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ تأتي أيضاً بدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.‌

وات.‌ مدخل الشحن الموجود بالهاتف يأتي من نوع Type C 3.1 السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية كما يتوفر من الهاتف أيضاً ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الفضي ، والبنفسجي أيضاً. سعر هاتف Huawei Mate 50e : ‌575 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 11,150 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ ولم يتم الإعلان عن السعر الرسمي لنسخة الهاتف الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

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