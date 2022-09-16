نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة مواقيت الصلاة على التحديث الجديد iOS 16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال التحديث الجديد iOS 16 يشغل بال الكثير من مستخدمي هواتف آيفون في السعودية وخارجها. ولا يزال البعض يتخوف من ترقية هاتفه إلى الإصدار الجديد من نظام التشغيل. وهذا أمر طبيعي لأن الناس تخشى ما لا تعرف أو تألف ويحتاج الأمر بعض الوقت حتى نعتاد. وهناك العديد من المزايا في تحديث iOS 16 الجديد. لكن من أشهر هذه المزايا ما يتعلق بإمكانية إضافة مواقيت الصلاة والتقويم إلى الشاشة الرئيسية وغيرها من الإمكانيات.

مزايا تحديث iOS 16 الجديد

من المزايا اللافتة جدًا في iOS 16 هو إمكانية قص الصورة بدون خلفية. تعتبر هذه الخاصية أكثر ما لفت الأنظار. حيث أصبح الآن بمقدورك نقل الصورة بدون خلفية ومشاركتها عبر مواقع التواصل. كل ما عليك هو الضغط مطولا على الصور المراد إزالة خلفيتها. وبعد رفع الإصبع تظهر خيارات قص أو نسخ . اختر نسخ وهنا سوف تنقل الصورة بلا خلفية ويمكن إرسالها عبر الواتساب وغيره من التطبيقات. ومن بين المزايا كذلك إمكانية التحكم في شكل الساعة وحجمها وتغيير لون الخط الذي تظهر به الساعة. كما يمكن التحكم في حجم الخط كذلك.

عيوب iOS 16

حتى الآن لم يتم رصد عيوب كبيرة التحديث الجديد iOS 16 . بل يمكن القول إنها مشاكل بسيطة تواجه المستخدمين. ومعظم هذه المشاكل سوف تنتهي مع التعود على التحديث. فمثلا هناك شكوى من عدم إمكانية ترتيب الصور بالألوان. حيث كان الإصدار السابق يتيح إمكانية ترتيب الصور بحسب لونها تصاعدي أو تنازلي. هذه الخاصية رغم بساطتها لم تعد موجودة في النسخة الجديدة من iOS 16 . وهي ميزة غير مهمة لدى الجميع بطبيعة الحال.

إضافة مواقيت الصلاة في التحديث الجديد

يمكن إضافة مواقيت الصلاة في السعودية على النظام الجديد من خلال خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

الدخول على إعدادت الهاتف.

الانتقال إلى إعدادات خلفية الشاشة.

اختر تخصيص شاشة القفل.

بعد ذلك إضافة الخاصية من تطبيق أذكار.

يذكر أن الإصدار الجديد من iOS 16 لا يناسب كافة هواتف آيفون. حيث هناك هواتف قديمة لن يكون بمقدور ملاكها ترقية هواتفهم إلى الإصدار الجديد.