نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساحة 1 تيرا بايت.. مواصفات هاتف IPhone 14 pro max الجديد وأبرز المزايا والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف IPhone 14 pro max، قامت شركة آبل الأمريكية يوم الجمعة الماضي 9 سبتمبر بالإعلان عن الهاتف الجديد المنتظر من آبل وهو آيفون 14 بجميع النسخ الخاصة به وقد كان ذلك من خلال مؤتمر رسمي تم بثه على الموقع الالكتروني الرسمي لشركة آبل حتى يتمكن أي شخص حول العالم من متابعة العرض، وقد حاز هاتف IPhone 14 pro max على إعجاب العديد من محبي سلسلة أيفون حيث يعتبر أفضل هواتف هذه السلسلة إلى الآن مع مساحته التي تصل حتى واحد تيرا بايت ولكن ليست المساحة فقط سبب شهرة آيفون 14 برو ماكس في جميع الأسواق ولكن بقية المواصفات التي يتمتع بها ونعرفكم بها في السطور القادمة.

إمكانيات IPhone 14 pro max الجديد

تربع الهاتف الجديد على قائمة أفضل الهواتف لهذا العام بفضل المزايا والإمكانيات التي وفرتها شركة آبل به لجميع المستخدمين، لهذا هناك إقبال عليه في جميع السوق العالمية لامتلاكه على الرغم من أن سعره مرتفع كثيرًا بالمقارنة مع بقية طرز آيفون 14 الأخرى إلا أن السعر يتفق كثيرًا مع مزايا آيفون 14 برو ماكس والتي تتمثل في:

سعة ذاكرة الهاتف العشوائية ستة جيجا بايت مما يجعل الفرصة أمام مالك الجهاز للعب واستخدام العديد من التطبيقات في وقت واحد وبنفس السرعة.

أما نظام التشغيل فهو الأحدث IOS 16.

الألوان المعلن عنها للهاتف عبارة عن جولد وسيلفر وبنفسجي وأسمر.

يصل وزن الهاتف إلى 270 جرام أما عن طوله فهو 7مم والعرض عبارة عن 9 مم.

معالج آيفون 14 برو ماكس نوعه سداسي النواة.

بطارية الجهاز تم تصنيعها من مادة البولي ايثيلين وسعتها 5 آلاف مللي أمبير بالإضافة إلى قدرة البطارية على الشحن السريع والشحن العكسي والشحن العادي مما يجعل مدة شحن بطارية الهاتف حوالي نصف ساعة فقط.

يعمل الهاتف بأربع كاميرات ثلاثة خلفية وواحدة أمامية دقتها 48 ميجا بكسل.

سعر هاتف IPhone 14 pro max

أوضحت آبل أن سعر ايفون 14 برو ماكس مرتفع عن بقية الطرز الأخرى كما نلاحظ السعر بالنسبة لكل مساحة من المساحات الأربع: