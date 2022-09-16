نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز الانتقادات والعيوب حول هاتف آيفون 14 الجديد يرصدها الخبراء في أمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيوب آيفون 14 الجديد، انتقد بعض الخبراء الأمريكيين الإصدار الأخير من سلسلة آبل وهو آيفون 14 بجميع الطرز الخاصة به إذ اعتبره النقاد هاتف قديم من آيفون ولكن بشكل جديد بالإضافة إلى أن بعض المزايا الموجودة في الهاتف غير هامة لبعض المستخدمين مثل خاصية الاتصال بالقمر الصناعي إذ أنها موجودة فقط في عدد محدود من الدول حوالي أربع دول فقط وهي غير موجودة في جميع الدول الأخرى مما جعل هناك الكثير من الانتقادات التي تم الإعلان عنها من قبل الخبراء حول العالم.

انتقادات آيفون 14 الجديد

قامت أبل في التاسع من شهر سبتمبر بعقد مؤتمر هام من أجل إطلاق هاتفها الجديد آيفون 14 مع بعض الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية والسماعات الجديدة، وبعد هذا المؤتمر اتجهت معظم الانتقادات حول كون الهاتف الجديد عبارة عن هاتف قديم ولكن بشكل جديد فقط حيث تشير تلك الانتقادات حول كون الهاتف القديم هو آيفون 13 ولكن ببعض التمويهات أصبح آيفون 14 فلا يوجد بينهما فارق يذكر وهذا وفقًا لكاتب الشئون التكنولوجية.

وأوضح أن نسخة آيفون 14 بلس تحديدًا عبارة عن مزيج من آيفون 13 وهاتف 13 برو ماكس مما جعل الشركة تفتقد عنصر التميز والتجديد في هواتفها، لهذا فإن من يقوم بشراء الهاتف الجديد يرغب فقط في الشكل لا أكثر فهو الأكثر تميزًا بين الهواتف الأخرى، ونجد ذلك التشابه في حجم شاشة الهاتف والمعالج القديم بأيفون 13 وهو A15 Bionic بالإضافة إلى الكاميرات والطريقة التي تعمل بها مما يجعل الشركة تقوم ببيع هاتف قديم بمعدات وتقنيات قديمة ولكن بشكل جديد وبسعر جديد.

عيوب آيفون 14 الجديد من آبل

على عكس الشائع بين المستخدمين حول مزايا ومواصفات آيفون 14 الجديد الخارقة إلا أن الشركة لم تقم بإضافة أي شيء جديد يذكر في النسخة الجديدة، فلمدة أربع سنوات متصلة لم تقم الشركة بتغيير الشكل الخارجي أو تصميم هواتف آيفون وبذلك فقدت الشركة عنصر التجديد والتحديث على مدار السنوات الأخيرة، ولكن الذي يجعل شركة أبل تحقق تلك الإيرادات هو ذكائها من الناحية التسويقية خاصةً عندما أعلنت عن آيفون 14 بنسختيه البرو والبرو ماكس عندما لغت النوتش التقليدي وأصبح الجهاز عبارة عن شاشة فقط في حين أنه مع التدقيق نجد أن النوتش موجود بالفعل ولكن مدمج بالشاشة.