نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ووميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس وسعر iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية والأمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت شركة أبل هاتف ايفون 14 برو ماكس بمواصفات عالية الجودة وقد تطور بشكل كبير ملحوظ عن النوع السابق له iPhone 13 Pro Max، وخاصة أن شاشته تدعم Always On display والتي من خلالها تم تطويره بكاميرا تعمل بجودة عالية جدا وفي هذا المقال سنتعرف على كل ما يخص هاتف ايفون 14 برو ماكس. مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس الهاتف مدعم بخاصية NFC.

حجم الهاتف ٢٤٠جرام بأبعاد تصل 160.7×77.6×7.85 ملم

الهاتف يدعم جميع الشبكات ابتداء من الجيل الثاني 2G وحتى الجيل الخامس 5G.

الهاتف مقاوم للماء بمعدل يصل إلى ٦ متر والأتربة وضمان IP68 ولمدة ثلاثون دقيقة.

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

الهاتف مزود بمعالج من شركة ابل نوعية 16 Bionic، كما أنه مزود بمعالج قوي Apple GPU 5-core.

مزود بكاميرا أمامية مساحتها 12 ميجا بكسل وبعدسة فتحتها F/1.9 كما أنه مزود بخاصية تدعيم الاوتوفوكس.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة ٤٨ ميجا. مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس الهاتف يدعم كافة الشبكات 2G، 3G،4G حتى الجيل الخامس 5G.

الهاتف مضاد للماء والأتربة وضمان IP68.

كاميرا عالية الجودة بدقة تصوير فوق الممتازة وهذا بفضل أنه مدعم بكاميرا 48 ميجا بيكسل تحصل من خلالها على صور

وفيديوهات وسيلفي بجودة عالية جدا بالإضافة إلى أوتوفوكس.

مقاس الشاشة كبيرة LTPO Super Retina XDR OLED بالإضافة إلى تحديث 120Hz وHDR10 و Dolby Vision

مع توفير وضع سطوع عالي جدا يصل إلى 2000.

نسخة الهاتف من iPhone 14 Pro‏ ومزود بشاشة أكبر في الحجم وبطارية كبيرة جدا.

من أهم ما يميز الهاتف هو أنه يعمل على التحديث المستمر لنظام التشغيل الخاص بالهاتف IOS.

الهاتف مزود بمعالج الـ A16 Bionic وهو قوي جدا لحماية الهاتف كما يعمل بنظام تكنولوجيا 4 نانو. سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس السعر العالمي 1099 دولار (128 جيجا) / 1199 دولار (256 جيجا) / 1399 دولار (512 جيجا) / 1599 دولار (1 تيرا بايت) السعر في مصر 30,999 جنيه (128 جيجا) / 32,633 جنيه (256 جيجا) / 38,073 جنيه (512 جيجا) / 43,513 جنيه (1 تيرا بايت) السعر في السعودية 4,699 ريال (128 جيجا) / 5,099 ريال (256 جيجا) / 5,949 ريال (512 جيجا) / 6,799 ريال (1 تيرا بايت) السعر في الإمارات 4,699 درهم (128 جيجا) / 5,099 درهم (256 جيجا) / 5,949 درهم (512 جيجا) / 6,799 درهم (1 تيرا بايت)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات ووميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس وسعر iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية والأمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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