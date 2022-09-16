نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إطلاق بلايستيشن 5 الجديد.. توقعات بشأن بلايستيشن 6 المنتظر الموعد والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلايستيشن 6 الجديد، أطلقت شركة سوني للإلكترونيات جهاز بلايستيشن 5 لعام 2022 منذ فترة قصيرة وعلى الرغم من بعض العيوب التي تم رصدها عن الجهاز مثل عناوين الألعاب الضعيفة وقدرة الجهاز أيضًا بالإضافة إلى كونسول الجهاز الذي ازداد سعره كثيرًا بعد جائحة فيروس كورونا، إلا أن العديد من محبي الألعاب وعشاق التكنولوجيا يشعرون بالسعادة والحظ الجيد لامتلاكهم مثل هذا الجهاز فعلى الرغم من تلك العيوب إلا أنه يعتبر أحد أفضل أجهزة الألعاب من شركة سوني فهو كما يطلق عليه جهاز يستحق التضحية بفضل التقنيات والمزايا البارزة الموجودة به، ولكن على الرغم من ذلك وقد بدء التساؤل بين اللاعبين والمستخدمين عن نسخة بلايستيشن 6 الجديدة المنتظرة وعن المظهر المتوقع لها والمزايا الموجودة بها واليوم نحدثكم بهذا الشأن لمناقشة تفاصيل بلايستيشن 6 الجديدة المتوقعة.

الإعلان عن بلايستيشن 6 الجديد

كما اعتدنا من شركة سوني فهي تقوم بإطلاق جهاز الألعاب الجديد الخاص بها كل ست أو سبع سنوات تقريبًا كما أكد نائب الشركة في لقاء له عن دورة بلايستيشن 5 الجديد التي تستمر حتى سبع سنوات، لهذا من المتوقع ألا تكون النسخة الجديدة متاحة قبل عام 2025 على الأقل حتى تتمكن أن توفر جهاز جديد به كافة التوقعات المرتقبة من الشركة مثل استخدام أدوات بإمكانها جعل جهاز الألعاب بحجم فلاشة التوصيل ويتم فقط وضعها بالتلفاز ويعمل الجهاز مباشرة فقط، ولكن مثل هذا التفكير قد يكون مستحيل بعض الشيء لأنه على الرغم من محاولات شركة سوني في التطوير والتحديث من إمكانياتها إلا أنها لن تتمكن من قفز تلك القفزة الكبيرة مرة واحدة.

سعر بلايستيشن 6 الجديد Ps6

السنوات الماضية كانت أسعار الأجهزة تحدد وفقًا للتقنيات المستخدمة بها فمثلًا سعر الكونسول كان يتحكم بسعر أجهزة البلايستيشن والتي يصل سعرها إلى 500 دولار مما يؤثر على سعر الجهاز كليًا للمشتري، ولكن نظرًا للظروف الحالية التي نمر بها فإنه لا يوجد حقائق يمكن الاستناد عليها في تحديد سعر بلايستيشن 6 الجديد مع ارتفاع الأسعار وتغييرها من فترة لأخرى وعدم معرفة حدود التكنولوجيا التي يمكن أن نصل إليها خلال السنوات القادمة وخاصةً مع نقص رقائق أشباه الموصلات التي هي شيء ضروري في تصنيع مثل تلك الأجهزة.