نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90 وموعد طرحه في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90، أعلنت شركة هواوي الصينية المتخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة والالكترونيات عن هاتفها الجديد والذي يحمل اسم HUAWEI nova Y90 حيث أصبح الهاتف الجديد أحد الهواتف الجديدة التي قامت الشركة الصينية بطرحها في الأسواق لكافة الراغبين في استخدام هواتف هواوي الجديدة.

مواصفات HUAWEI nova Y90

ويأتي هاتف هواوي الجديد الذي يحمل اسم HUAWEI nova Y90 بعدداً من المميزات التي أصبحت تجذب أنظار كافة المستخدمين، وأصبح لا بديل عنها في أغلب الهواتف الجديدة التي يتم إنتاجها ونزولها في الأسواق من أجل أن تجذب شريحة كبيرة من الناس، ولعل أبرز ما يميز هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد هو التالي:

كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجا بكسل وخلال إعلان شركة هواوي الصينية عن هاتفها HUAWEI nova Y90 قامت الشركة بالإعلان عن أن الكاميراعالية الدقة حيث أن الهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا Wide بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا Macro بدقة 2 ميجا بكسل، وهي ستساعد بشكل كبير على التقاط أجمل الصور وأجمل اللحظات الخاصة بك، كما أن هذه الكاميرا تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي حيث يمكنها تحليل الأشياء وقت التصوير، بالإضافة إلى دعم التبديل السهل بين الكاميرات الخلفية والأمامية.

بطارية 5000 مللي أمبير ولأن أغلب مستخدمي الهواتف الذكية يطمحون في بطارية ذات عمر أطول في الاستخدام فإن شركة هواوي قد جعلت جهاز HUAWEI nova Y90 يحتوي على بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، وذلك من أجل أن يتمكن المستخدمون من استخدام الهاتف طوال اليوم.

شاشة كبيرة ويأتي هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد بشاشة كبيرة من أجل أن يتمكن المستخدم الشاشة ومشاهدة الأفلام والفيديوهات وغيرها حيث يبلغ مقاس الشاشة 6.7 بوصة، بالإضافة إلى أنها تأتي بدون حواف، مع معدل تحديث 90 هرتز، ومعدل لمس 270 هرتز من أجل أن يتمكن المستخدم الانتقال بين التطبيقات والتصفح بشكل أسرع.

شاحن فائق السرعة بقة 40 واط. ولأن إعادة شحن البطارية عادة مايستغرق وقتاً طويلاً، إلا أن شركة هواوي قامت بإرفاق شاحن فائق السرعة بقوة 40 واط، حيث يمكن للمستخدم الاستمتاع بالألعاب لمدة 2.3 ساعة من خلال توصيل الهاتف في الشاحن لمدة عشر دقائق فقط، كما أن الهاتف به وظيفة تساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

سعر هاتف HUAWEI nova Y90

ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد أقل من 900 ريال سعودي، حيث سيكون الجهاز متاحاً للطلب المسبق في الفترة مابين الحادي والعشرين والثامن والعشرين من هذا الشهر، كما يأتي مع الهاتف سماعات Huawei FreeLace Lite بالإضافة إلى اشتراك مجاني في HUAWEI Music، وHUAWEI Video لست أشهر، بالإضافة إلى خدمة HUAWEI Care والتي تشمل حماية الشاشة لمدة ثلاث أشهر، بالإضافة إلى ضمان سنتين في دول الخليج ومصر.