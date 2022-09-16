نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الغاء طلبات الصداقة المرسلة من الفيس بوك من التطبيق أو المتصفح في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الغاء طلبات الصداقة المرسلة من الفيسبوك متوفر لمن يرغب الدخول على رابط مباشر لإلغاء طلبات الصداقة فالكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يبحثون عن كيفية إلغاء طلبات الصداقة قد يقوم مستخدم الفيس بوك بإرسال الكثير من طلبات الصداقة للآخرين، وتظل الطلبات معلقة لديهم، حيث يجعل إرسال طلب صداقة الآخر غير سهل، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية إلغاء طلبات الصداقة المرسلة من الفيسبوك تابعوا معنا.

نصائح قبل الغاء طلبات الصداقة المرسلة

العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يعتقدون أنه عند النقر على كلمة مسح طلب الصداقة يتم حذف الطلب بشكل نهائي، وهذا الأمر غير صحيح، لأن عندما تقوم بفتح الصفحة قد تحتاج إلى النقر على أداء أخري أو رابط وعن طريقه قد يتعرض هاتفك للاختراق، لذلك يجب عليك أن تقوم بتطبيق الطريقة السابقة التي قدمناها لحماية هاتفك من عمليات الاختراق لأن في حالة اختراق الهاتف قد يعرضك لسرقة بياناتك الشخصية.

الغاء طلبات الصداقة التي أرسلتها فى الفيس بوك

تستطيع إلغاء طلبات الصداقة المرسلة في موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدام الفيسبوك سواء كنت تحمل جهاز آيفون أو جهاز أندرويد أو الكمبيوتر، وذلك عن طريق تسجيل الدخول لطلبات الصداقة المعلقة، وتستطيع أيضاً الدخول إلى رابط إلغاء طلبات الصداقة ومعرفة الخطوات عن طريق مركز مساعدة الفيس بوك.

خطوات الغاء طلبات الصداقة التي ارسلتها

يمكنك الغاء طلبات الصداقة المرسلة وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم الايميل الرقم السري الخاص بك.

بعد ذلك قم بالنقر على شعار طلبات الصداقة التي تم إرسالها إليك.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث عن أصدقاء.

بعد ذلك يتم فتح صفحة طلبات الصداقة المرسلة إليك، ثم أنقر على طلبات الصداقة المرسلة.

بعد ذلك يتم فتح قائمة بها طلبات الصداقة المرسلة.

بعد ذلك قم بحذف طلب الصداقة الذي تريد حذفه.

طريقة أخرى بسيطة لالغاء طلبات الصداقة

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها حذف طلبات الصداقة المرسلة، من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب التأكد من اتصال الشبكة.

بعد ذلك قم بفتح موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

بعد ذلك قم بفتح الصفحة الشخصية الذي أرسلت له الطلب.

بعد ذلك قم بالنقر على الغاء طلب الصداقة وبذلك تكون قد ألغيت الطلب بالفعل وبكل سهولة.

رابط الغاء طلبات الصداقة

من خلال رابط الغاء طلبات الصداقة المرسلة فيسبوك يمكنك متابعة الخطوات التالية للدخول على قائمة طلبات الصداقة المرسلة كما هو موضح.