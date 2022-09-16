نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الرسمية في شحن شدات ببجي 2022 وتحذير من خطر قد يضرب حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطريقة الرسمية في شحن شدات ببجي 2022، لكافة المحبين للعبة ببجي في إصدارها الجديد، في هذا المقال ستتعلم كيفية شحن شدات ببجي، وطرق شحن الألعاب بصفة عامة مثل طرق شحن لعبة فري فاير وما شابه ذلك، لذا نوضح لكم افرض الطرق الرسمية لشحن لعبة PUBG MOBILE بدون ما تدفع أي أموال قليلة أو كثيرة، قبل البدء في شرح هذا الموضوع يجب أن تعرف جيداً الموقع أو المكان الذي تشحن منه ببجي وما يتعلق بوسائل الأمان، لا يجب عليك الدخول على أي موقع وتقوم بوضع بيانات الدفع الخاصة بك فالكثير من المواقع غير امنه ومن الممكن أن تقوم بسرقة بيانات الشخصية وبالتالي حسابك في لعبة pubg mobile.

الطريقة الرسمية في شحن شدات ببجي 30

نقدم لكم أهم عملية الشحن السريع لشدات ببجي وفتح صناديق pubg mobile بالطريقة الرسمية تتطلب من توافر بعض الأليات للشحن المدفوع بداية من وجود فيزا مسبوقة الدفع من أي البنوك التابعة إلى بلدك ثم اتباع الخطوات التالية:



قم بالدخول إلي اللعبة ثم الضغط علي UC.

ستجد أمامك عروض الشحنات للعبة ببجي .

. قم باختيار عدد الشدات المناسب لك.

اختار وسيلة الدفع الخاصة بك.

قم بتسجيل رقم البطاقة والبيانات المطلوبة.

الضغط علي كلمة save.

بعد لحظات بسيطة ستصلك الشدات إلى حسابك في اللعبة.

أفضل طرق شحن شدات ببجي



بعد أن ذكرنا لكم في الفقرة الأولي طريقة شحن شدات ببجي الرسمية من داخل اللعبة، والتي كانت بحاجة إلي وجود ماستر كارد أو فيزا والتي من الصعب وجودها إلي الشباب الصغير اقل من 16 عام، نوضح طريقة اخري إلي الشباب الصغير الذي يبحث عن طرق غير مدفوعة لشحن شدات ببجي استعداد للموسم الجديد، من أبرز هذه الطرق التي نوكد علي مصداقيتها هي الشحن من خلال افضل تطبيق ظهر في الآونة الأخيرة تطبيق mGamer والذي يمكنك من شحن الجواهر فى لعبة فري فاير أيضا، كل المطلوب منك هو اتباع الخطوات البسيطة التي نذكرها إليكم في الفقرة التالية.



طريقة الحصول علي الشدات المجانية من pubg mobile

في هذه الطريقة سنقوم بعمل الخطوات اللازمة ل شحن شدات ببجي موبايل من خلال التطبيق السحري العجيب الذي يعطيك شحن شدات ببجي بكثرة من خلال اتباع الخطوات التالية:



أولا يجب القيام بعمل بريد إلكتروني جديد. قم بالولوج إلى متجر جوجل بلاي. ابحث عن تحميل تطبيق mgamer. قم بالدخول علي القائمة الرئيسة للتطبيق وانظر إلي عروض النقاط، حيث يمكنكم الحصول علي 3500 نقطة. العرض الأول تقيم التطبيق وإعطاءه 5 نجوم ستحصل علي 100 نقطة. العرض الثاني هو مشاهدة الإعلانات والحصول منه علي عدد كبير من النقاط، حيث أن كل إعلان تقوم بمشاهدته تحصل علي 5 نقاط. بعد تجميع عدد النقاط يمكنكم استبدال النقاط بشدات ببجي بكل سهولة ويسر.

شحن مجاني من موقع Oonoo

يتمكن الشباب الراغبين في شحن ببجي موبايل أن يقوموا بالدخول على موقع Oonoo والاستفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها الموقع والتي أبرزها الحصول على مائة دولار تتم هذه الآلية الجديدة عن طريق الدخول إلي الموقع والتسجيل به ثم إختيار القائمة الرئيسية، ستجد المزيد من الخيارات منهم على سبيل المثال easy points، والكثير من العروض من المميزة، كما أن آلية الحصول على الشدات تأتي عن طريق تجميع النقاط.

كما ظهر في الآونة الأخيرة تطبيق اخر مستخدم بكثرة فى عمليات شحن PUBG MOBILE وبدأ الكثير من الأشخاص يستخدمون هذا التطبيق gift play ، حيث تمكن الكثيرون من خلال هذا التطبيق شحن الكثير من الشدات فى لعبة ببجي موبايل، ويميز هذا التطبيق بسهولة الاستخدام.

تحذير شديد للاعبون في ببجي

صديقي اللاعب احذر من تلك المواقع التي تطلب رقم هاتفك في شحن ببجي فأنها تقوم بسرقة حسابكم كما يجب عليك أن تتوخي الحذر في توضيح أي معامات مالية أو التسجيل في حسابك في فيس بوك بالصفحات المشبوبة، حيث مع انتشار طرق شحن ببجي انتشرت معه عدة طرق جديدة في عمليات النصب في شحن ببجي، وشحن الألعاب الإلكترونية مثل لعبة شحن جواهر فري فاير.

قدمنا لكم الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي 2022 والخطوات اللازمة لشحن ببجي مجانا، لذا نؤكد أننا نعمل علي مدار الساعة للرد علي أسألتكم واقتراحاتكم في التعليقات سواء في الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي 2022 أو غير ذلك.

