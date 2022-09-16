نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجديد في ببجي موبايل .. تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile update 2.2 وأهم الإضافات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي 2022 الجديد بعد إطلاقه اليوم حيث الكثير من محبي وعشاق لعبة بابجي موبايل يبحثون عن مواعيد تنزيل التحديث الجديد منها، والتحديث الجديد من لعبة بابجي يعتبر آخر إصدار للعبة وهو عبارة عن خريطة جديدة للعبة تُعرف باسم “نوسا”، وتتمثل في جزيرة استوائية شبيهة لجزيرة وور زون كالديرا التي توجد بلعبة كول أوف ديوتي، والإصدار الجديد من اللعبة يحتوي على العديد من المزايا والإضافات الجديدة، وبالرغم من ذلك إلا أن حجم اللعبة لا يزيد كغيرها من الألعاب الأخرى، التي بمجرد تنزيل التحديثات الجديدة لها تزداد مساحتها بشكل تلقائي.

تحديث لعبة ببجي الجديد PUBG Mobile update 2.2

وشهدت الفترة الأخيرة عمليات بحث متعددة حول تفاصيل تنزيل تحديث اللعبة الجديد، وكان قد طٌرح مؤخرا تحديث لعبة بابجي موبايل العالمية، والذي يمكن لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم تنزيله من خلال متجر التطبيقات، ويمكن تنزيله على كافة الهواتف المحمولة؛ حيث يتميز التحديث الجديد بعدة اضافات جديدة لم يسبق تنزيلها من قبل، حرصا من مطوري اللعبة على تطويرها بشكل مستمر.

مزايا تحديث بابجي موبايل الجديد

وينفرد التحديث الجديد بالعديد من المزايا التي تتفوق على جميع الإصدارات الأخري الخاصة باللعبة؛ حيث قام مطوري اللعبة بتقديم العديد من المهام الجديدة المميزة التي يخوضها اللاعب في جو من الإثارة والتشويق، وجاء ذلك في ظل تعاون بابجي مع Jujutsu Kaisen، سعيا منهم في تحسين جودة اللعب من حيث الجرافيك والرسومات.

إمكانية الحصول على تحديث ببجي موبايل

وتعتبر اللعبة من الألعاب الأكثر واقعية من حيث ملابس اللاعبين والسيارات واسلحة القتال والشخصيات والعديد من الأمور الأخري المتواجدة داخل اللعبة، ولكي يمكنك تثبيت اللعبة ينبغي توفير مساحة تبلغ نحو 650 ميجابايت للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، بينما يجب ألا تقل المساحة المتوفرة على هواتف الأيفون تبلغ 2 جيجابايت.

طريقة تحديث ببوجي على الموبايل

ونقدم لسيادتكم من خلال هذه السطور كيفية تثبيت تحديث لعبة بابجي الجديد لجميع الهواتف المحمولة بنظام الأندرويد والأيفون، ويجدر بالإشارة أن التحديث الجديد يحتوي على وضع سبايدر مان، كما يتيح التحديث الجديد فرصة انضمام المبتدئين للعبة، كما يحتوي التحديث الجديد على ميزة جديدة وهي المعابد الطائرة بخريطة أرنغل وميرمار؛ حيث ينافس اللاعبين على المباريات من خلال تلك المعابد.