نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمُستخدمي آيفون.. موعد نزول تحديث IOS 16 وأهم مميزات التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول تحديث IOS 16 من أكثر الأمور التي يتم تداولها داخل عمليات البحث من جانب مستخدمي هواتف الآيفون، فشركة أبل تعتبر من أشهر شركات الهواتف وأنجحها، والتي تعمل على تحديث اصدارتها بشكل يواكب تطور هذا العصر التكنولوجي، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال بالتفصيل.

موعد نزول تحديث IOS 16

هناك الكثير من الشائعات التي تنشر بخصوص نزول الإصدار الحديث الخاص ب IOS 16، فهذا الأمر يثير الغموض لمستخدمي هواتف الآيفون، وإليكم الموعد الرسمي لنزول هذا التحديث بالصورة الآتية:

تم الإعلان من جانب شركة أبل بأنه سيتم نزول التحديث الخاص بIOS 16 في أواخر شهر سبتمبر.

لكن لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن من جانب شركة آبل.

فبعد نزول هذا التحديث سيتمكن مستخدمي هواتف الآيفون حوالي 8 إصدارات من

الاستفادة من كافة المميزات التي يقدمها هذا التحديث لهم.

وكي يتم الحصول على هذا التحديث، فعلينا أن نتوجه إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

ومن ثم نقوم باختيار قائمة العام.

وبعدها نقوم بالذهاب على أيقونة تحديث البرنامج.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة تحديثات تلقائية.

وبعد ذلك نقوم بتحميل التحديث الأخير، ومن ثم نقوم بتثبيته.

مميزات تحديث IOS 16

إليكم المميزات الخاصة بالتحديث الأخير الخاص بمستخدمي نظام IOS 16 بالصورة الآتية:

إن هذا التحديث يوفر لمستخدميه خاصية الصوت المكاني، وخاصية التركيز.

كما يوفر أيضًا خدمة التعرف على الطقس بأعلى دقة ممكنة.

ويقدم هذا التحديث خاصية الأنشطة المباشرة، والتي تعمل على إدارة كافة الإشعارات عن طريق شاشة القفل.

ويعطي ميزة تطبيق المراسلة بصورة فورية، فتلك الخاصية تعمل على تراجع الرسالة.

كما يقدم خاصية الدعم الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي، فهناك إمكانية لسحب أي عنصر يدعم تلك التقنية عن طريق هذا الهاتف.

ويعطي ميزة التعرف على كافة النصوص عن طريق استخدام الكاميرا، وذلك من خلال توجيها على النصوص.

إلى هنا نكون قد كشفنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول موعد نزول تحديث IOS 16، وبذلك نكون أزالنا الشائعات التي تنتشر بخصوص ذلك التحديث، كما وضحنا طريقة تنزيل هذا التحديث، والتي يتهافت عليه معظم مستخدمي هواتف الآيفون، وذلك بهدف الاستفادة من كافة المميزات التي يقدمها، وهذا ما قمنا بذكره في السابق.