نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد طرح ايفون 14 أحدث اصدارات شركة ابل في الأسواق المصرية مواصفات وامكانيات خرافية في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من عشاق ومحبي اقتناء آيفون، الإصدار الجديد أحدث إصدارات شركة آبل للهواتف المحمولة، الهاتف الجديد ايفون 14 في الاسواق المصرية، وايضا معرفة أسعاره حيث تم الإعلان النهائي عن موعد طرح الهاتف الجديد آيفون 14، وذلك من قبل رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية ” محمد طلعت”، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد اطلاق هاتف ايفون 14 وكذلك سعره في السوق المصري.
موعد اطلاق هاتف ايفون 14 الجديد في السوق المصري
اعلن الاستاذ “محمد طلعت” رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه من المقرر طرح احدث اصدارات شركة آبل الهاتف الجديد ايفون 14، وذلك في بداية أكتوبر القادم 2022، وقد وأضاف طلعت أن الهاتف الجديد سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية في منتصف الشهر الجاري
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن السبب وراء تأخر اصدار ايفون 14 في السوق المصري، هى القيود على الاستيراد، وان الكثير من الشركات المستوردة لا يمكنها الاستيراد في الوقت الحالي بسبب عدم وجود وندرة الدولار
أسعار هاتف ايفون 14 في السوق المصري
- تشير الكثير من التوقعات إلى أن هاتف iPhone 14 pro max، الذي يصل سعره العالمي إلى 1099 دولارًا، أي ما يعادل 21200 جنيه
- وذلك في ظل وصول الدولار عند 19,30 جنيه، سوف يبلغ سعره في السوق المصري من 30 لـ 31 ألف جنيه، حيث يتم إضافة 41% ضريبة، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح للتاجر يصل بين 2 – 3%
- أما فيما يخص سعر iPhone 14 pro فيبلغ سعره 999 دولارًا، ويصل سعره بالجنيه المصري الى حوالي 28 ألف جنيه،
بينما يبلغ سعر iPhone 14 plus
899 دولار أي ما يعادل 25 ألف جنيه،
- أما عن 14 iPhone والذي يبلغ سعره 799 دولارًا، فإن سعره في مصر سوف يبلغ نحو 22.5 ألف جنيه
مزايا هاتف آيفون 14 الجديد
قامت شركة آبل بإصدار هاتف ايفون 14 بالكثير من المميزات، ونذكر منها:
- من الممكن ارسال رسائل الطوارئ عبر الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات، وذلك عندما تكون خارج نطاق إشارة الشبكات، تسمى هذه الخدمة ب Emergency SOS
- هذا بالإضافة إلي أن هاتف iPhone 14 له القدرة على الاتصال بترددات الأقمار الصناعية، وقد كشف مؤتمر آبل 2022 أن الأمر قد يستغرق لأقل من 15 ثانية، وذلك لإرسال رسالة وتوجيه المستخدمين لـ هواتفهم في الاتجاه الصحيح
- هذا إلى جانب السير من خلال خطوات الاتصال مع موفري خدمات الطوارئ.
- كما أنه من الممكن أيضًا استعمال تطبيق Find My لمشاركة الموقع وذلك دون إرسال رسالة، سوف تقدم شركة أبل هذه الخدمة لمدة عامين مع طراز iPhone 14 بشكل مجاني.
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