نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأيفون الأقوى في العالم سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهلا ومرحبا بكم متابعين كل ما هو جديد من شركة سامسونج نعرض لكم هذه المرة واحد من أعظم ما أنتجت سامسونج فإننا نشعر بالفضول لمعرفة مواصفات هذا الهاتف وأيضا مميزاته، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج سناب دراجون جين 2 مقترن بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرا بايت وبطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير. سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 أقوي هاتف لسنة 2022 كاميرا خاصة مواصفات سامسونج 23 يأتي الهاتف مع معيار قوي للغبار والماء.

يأتي Samsung S23 5G مع تقنيات شحن ممتازة.

معالج الرسوميات الافضل.

البطارية في سامسونج اس 23 الترا أكبر من الإصدار السابق. مواصفات هاتف Samsung Galaxy 23s 5G التصميم سامسونج جالكسي اس 23 الترا مصنوع من الزجاج من نوع جوريلا جلاس فيكتوس مع فريم من الألومنيوم.

الوزن 228 جم.

السماكة 8.9 ملم.

شرائح الاتصال 2 شريحة نانو سيم تدعمان شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

نظام التشغيل Android 12, One UI 4.1.

مقاس الشاشة 6.8 . سعر الموبايل Samsung Galaxy s23 السعر العالمي 850 دولار أمريكي.

مصرفى مصر حوالى 17,490 جنيه مصري.

السعر في السعودية3,360 ريال سعودي.

السعر في الأردن575 دينار أردني.

السعر في العراق1,250,000 دينار عراقي.

السعر في العراق1,250,000 دينار عراقي.

السعر في الإمارات3,349 درهم إماراتي. المواصفات الداخلية Samsung Galaxy s23 الاستشعارمستشعر البصمة اسفل الشاشة من نوع Ultrasonic

كما أنه من المعروف أن ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ Accelerometer

مستشعر القرب Proximity

الدوران gyro

البوصلة compass

البارومتر barometer.

المعالج (CPU)

النسخة الامريكية

كما أنه ثماني النواه.

1×2.8 GHz Cortex-X2

3×2.50 GHz Cortex-A710

4×1.8 GHz Cortex-A510.

النسخة العالمية

ثماني النواه

1×3.00 GHz Cortex-X2

3×2.40 GHz Cortex-A710

4×1.70 GHz Cortex-A510معالج رسومي (GPU)

كما أن الذاكرة العشوائية8/10 جيجابايت رام.

يالإضافة ا إلى أن الذاكرة الداخلية128/256 جيجابايت.

4500 ملى امبير، ليثيوم ايون، غير قابلة للإزالة.

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