نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد Apk New Pubg Mobile Update 2.2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الجميع التحديث الجديد من PUBG Mobile، الآن يتوفر التحديث على المواقع، سنقدم اليوم كيفية تنزيل أحدث إصدار من PUBG Mobile 2.2 أدناه تنزيل ملفات APK لـ Android بالضغط على الرابط عند ظهور شاشة التنزيل ، انقر فوق تنزيل الملفات لبدء عملية التنزيل، بعد الانتهاء يجب تمكين التثبيت من خلال إعدادات الجهاز، قم بتنزيل أحدث إصدار من الرابط المباشر، يمكنك الاختيار بين تنزيل موارد منخفضة المواصفات بمساحة 352.5 ميجابايت، موارد عالية المواصفات بمساحة 661.5 ميجابايت.

تحديث ببجي موبايل2022

قم بتنزيل تحديث apk PUBG Mobile 2022 الجديد. يواجه بعض اللاعبين مشكلة في تسجيل الدخول بشكل صحيح بعد تثبيت اللعبة، لهذا سنوفر طريقة تسجيل دخول بسيطة من خلال الأسطر التالية خيارات للدخول إلى اللعبة سواء باستخدام حساب Google أو Facebook،انقر فوق “ألعابي”، ستظهر أمامك نافذة، ستختار منها حساب Google الذي ستسجل الدخول إلى اللعبة به، ثم انقر فوق “موافق” ستظهر أمامك نافذة بالجوائز التي يمكنك امتلاكها في اللعبة،لمتابعة الدخول إلى اللعبة، انقر فوق X ، ستظهر نافذة جديدة يمكنك من خلالها إضافة 4 أصدقاء للعب معهم والفريق ضدهم أعداء، ثم انقر فوق أيقونة Start لبدء اللاعب في معارك متعددة اللاعبين مع ما يصل إلى 100 لاعب.

خطوات التنزيل تحديث ببجي للكمبيوتر 2022