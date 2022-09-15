نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حماية جهاز الحاسوب والهاتف من الاختراق بطُرق بسيطة وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من البرامج والتطبيقات قد تم تصميمها خصيصاً بهدف حماية أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة من الاختراق، كما يوجد عدة طرق يمكنك اتباعها أيضا لحماية أجهزتك من الاختراق لنتعرف عليها سوياً في الأسطر القليلة القادمة.

كيفية حماية جهاز الحاسوب من الاختراق

يُمكنك تجنب اختراق الحاسوب الخاص بك عبر اتباع عدة خطوات، وهي كالتالي:

تنزيل وتثبيت برامج خاصة لمكافحة التجسس على أجهزة الحاسوب.

توخي الحذر عند تصفح مواقع الويب المختلفة وخاصة إذا كانت من مصادر غير معروفة لك.

تنزيل أي برامج تحتاجها من مواقع الإنترنت الموثوق بها فقط، والابتعاد عن أي مواقع غير مضمونة.

تجنب النوافذ المُنبثقة، ولا تضغط على أيقونة (موافق) عند ظهورها عشوائياً بشكل غير مفهوم لك، لأنها إحدى وسائل اختراق جهاز الحاسوب.

إذا ظهرت لديك أيقونة ( موافق) بشكل عشوائي في نافذة منبثقة عليك الضغط على Alt + F4، ثم النقر على X.

متابعة تحديثات نظام تشغيل الحاسوب، والتي يُرفق فيها برامج مكافحة الفيروسات والتجسس.

كيفية حماية جهاز الهاتف الأندرويد من الاختراق

حماية الهاتف الأندرويد الخاص بك من الاختراق أمر لا غنى عنه، ويُمكنك القيام بذلك عن طريق التالي:

قفل جهاز المحمول الأندرويد الخاص بك من خلال رقم تعريف شخصي، ويتم ذلك عبر الضغط على أيقونة الإعدادات، ثم اختيار (الأمان أو security)، ثم اختيار (قفل الشاشة)، واختيار رقم تعريف شخصي.

يمكنك استخدام ميزة Smart Lock، والتي تتيح فرصة إلغاء قفل الهاتف من خلال بصمة الوجه.

توخي الحذر عند تحميل أي تطبيقات على جهاز الأندرويد، وعدم تنزيل أي برامج إلا من خلال المتجر الرسمي (جوجل بلاي).

السماح لنظام الأندرويد بالكشف عن البرامج والتطبيقات والتحقق من مدى أمانها، وذلك عبر تمكين الهاتف من إجراء فحص دوري للتطبيقات والبرامج المُثبتة على الجهاز حتى يتم التعرف على أي برنامج ضار.

تحديث نظام الأندرويد باستمرار.

ما هي أنواع برامج مكافحة التجسس والاختراق؟

يمكنك حماية الأجهزة الخاصة بك من الاختراق عن طريق تحميل برامج مكافحة التجسس التي يتم تصميمها بواسطة عشرات الشركات، والتي توجد في بعض الإصدارات الجديدة من Microsoft Windows، كما يوجد برامج مكافحة الفيروسات بشكل مجاني مثل برنامج Avast وبرنامج AVG.