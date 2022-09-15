سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس مواصفات وإمكانيات جبارة هاتف رجال الأعمال

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عمر شويل - جدة سعر مواصفات هاتف آبل ايفون ١٤ ماكس يتم البحث عنه بصورة كبيرة من قبل العديد من الأشخاص خصوصاً أن هذا الهاتف يعتبر من ضمن الهواتف الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة حيث يحمل العديد من المواصفات الرائعة بالإضافة إلى ذلك يمتلك تصميم للهاتف كشاشة ذات حجم كبير بالإضافة إلى حجمه الخفيف أنه يحتوي على العديد من الألوان المتعددة التي تتناسب مع جميع الاذواق ومن بين تلك الألوان الابيض والأسود والأزرق تابعوا معانا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

آيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro max

من الهواتف التي سببت في حدوث ضجة كبير للغاية قبل أن يتم نزوله إلى الأسواق ومن أهم المواصفات الذي يحتوي عليها :

الشاشة تصل إلي ٦,٧٢ بوصة.

الذاكرة العشوائية تصل إلى ٨ جيجا بايت.

معالج Apple A16

البطارية تصل إلى ٣٤٢٠ مللي امبير.

نظام تشغيل الهاتف IOS 16

الكاميرا ثلاثية بالخلف.

الالوان الهاتف الابيض والأزرق والاسود د

أبعاد الهاتف السمك ٧,٨ ملم، الطول ١٦٣,١ ملم، العرض ٧٤,٢ ملم.

السعر المتوقع لهاتف ايفون ١٤ برو ماكس

من المتوقع أن يتم طرح ايفون برو ماكس ١٤ خلال هذا الشهر حيث ينتظر العديد من الأشخاص طرحه في جميع الأسواق ومن المتوقع أن تكون الاسعار على النحو التالي: