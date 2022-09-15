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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أشبك الجوال على التلفزيون بسلك الشاحن في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح من السهل تحميل ومشاهدة المسلسلات والأفلام وغيرها من مقاطع الفيديو المختلفة من الإنترنت، لذا هناك من يتساءل حول كيفية وصل الهاتف الجوال بالتلفزيون، وذلك حتى يتسنى لهم المشاهدة بشكل مريح أكثر، لذا سنقدم لكم في هذا المقال أكثر الطرق سهولة وسرعة لفعل ذلك.
توصيل الجوال بالتلفزيون عن طريق سلك الشاحن
يمكن توصيل الهاتف بجهاز التلفزيون عن طريق سلك الشاحن، من خلال الخطوات التالية:
- قم بتوصيل سلك الشاحن أو كابل الـ USB في القطعة المحولة التي تناسب مدخل الـ HDMI ثم وصل هذه القطعة المحولة بالتلفزيون.
- وصل الجهة الأخرى الصغيرة من سلك الشاحن أو كابل الـ USB بالهاتف المحمول.
- قم بتشغيل التلفزيون الخاص بك وتأكد من تعيين منفذ HDMI الذي تم استخدامه كخيار للعرض.
- والآن يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى والصور أيضًا على التلفزيون.
طريقة توصيل الآيفون بتلفزيون آبل لاسلكياً
يمكنك توصيل جهاز الآيفون بتلفزيون من نوع آبل بسهولة وذلك بتتبع الخطوات التالية:
- ادخل إلى إعدادات الهاتف واختر كلمة Airplay.
- اضغط على أيقونة ON وتأكد من أن التلفزيون والهاتف متصلان بنفس الشبكة اللاسلكية.
- اسحب شاشة الهاتف إلى الأعلى لتصل إلى قائمة باسم Control Center.
- اضغط على Air play Morning وقم باختيار جهاز التلفزيون المتصل لاسلكياً وأنتظر حتى ظهور رمز على شاشة التلفزيون.
- سجل الرمز الظاهر على شاشة التلفزيون على هاتفك، ومن ثُم يتم الاتصال بنجاح.
طريقة توصيل الهاتف بالتلفزيون باستخدام كروم كاست
إذا كان تلفازك لا يُصنف من الأجهزة الحديثة قُم بتتبع الخطوات التالية ليتم توصيل الهاتف معه بنجاح:
- وصل جهاز الكروم كاست بمنفذ الـ HDMI في التلفزيون.
- وصل كابل الشحن بجهاز الكروم كاست من خلال منفذ الـ USB وقم بتوصيل الجهة الأخرى من كابل الـ USB بالمقبس مباشرة.
- شغل Google Home أو حمل تطبيق كروم كاست على هاتفك الذكي من متجر جوجل بلاي أو app store على الآيفون وقم بتشغيله باتباع الخطوات التي يطلبها التطبيق بعد التحميل.
- اكتب كلمة مرور الواي فاي الخاصة بك، ولكن عليك الانتباه إلى أن يكون التلفزيون والهاتف متصلين بنفس شبكة الإنترنت.
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