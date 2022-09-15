نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار هاتف آيفون 14 برو أبل الجديد iphone pro 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار وألوان هاتف آيفون 14 برو أبل الجديد يبحث عنه الكثير من محبي الهواتف ذات الإمكانيات العالية، حيث أعلنت شركة أيفون رسميا عن طرح هاتف آيفون برو 14 في الأسواق في 16 سبتمبر الجاري، وهذا ما ينتظره الكثير من الأشخاص، وذلك لما يحتوي عليه من مواصفات كثيرة التي من ضمنها حجم الشاشة الكبيرة، وخفة الوزن ويحتوي على كاميرا رائعة وألوان جذابة مثل الأبيض والأسود والأزرق، واليوم نتعرف عن هذه المواصفات والمميزات من خلال مقالنا هذا.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو أبل الجديد

يتميز هذا الإصدار من هاتف آيفون 14 برو عن الإصدارات القديمة ومواصفات الآيفون هي كالآتي:

شاشة هذا الهاتف تصل إلى حوالي 72 بوصة.

السعة التخزينية الخاصة بهذا الهاتف تصل لحوالي 2 تيرا بايت.

يتميز الهاتف بدرع من السيراميك وهو قوي جدا وأقوى من الزجاج مما يجعله جهاز متين.

جهاز يقاوم المياه.

يحتوي على كاميرا مميزة جدا وواضحة وضوح الشمس.

جاء هذا الهاتف بظهر من الزجاج مع فريم من الألومنيوم.

يحتوي أيضا على سماعات خارجية بصوت عالي وواضح.

يوجد به بصمة الوجه لضمان الخصوصية والأمان.

يعمل بميكروفون خارجي لعزل الضوضاء.

يدعم الشبكات حتى الجيل الخامس.

لا يحتوي على مساحة تخزين لكارت ميموري.

يصل معدل الترميز الخاص بهذا الهاتف إلى حوالي 120 هيرتز.

يوجد به خاصية البلوتوث.

عيوب هاتف أيفون برو 14

توجد بعض العيوب لدى الهاتف أيفون برو 14 وهى كالآتي:

الهاتف أيفون برو 14 ليس به منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ولابد من تركيب سماعات مع منفذ الشحن الخاص بالايفون.

ولا يأتي مع راس الشحن.

لا يحتوي على ذاكرة خارجية ويكتفى بذاكرة الهاتف.

أسعار أيفون 14 برو في مصر

سوف نوضح لكم قائمة أسعار آيفون 14 داخل مصر، حيث أن اختلاف السعة التخزينية للهاتف، وهذا ما نعرفه من خلال الآتي: