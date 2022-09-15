نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث لعبة ببجي 2022 الإصدار الجديد PUBG Mobile 2.2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحميل لعبة باجي يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية تنزيل لعبة Buggy باستخدام مجموعة متنوعة من محركات البحث حتى يتمكنوا من تنزيلها على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم بالإضافة إلى ذلك، تعتبر لعبة Buggy واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة وشهرة في العالم منذ إطلاقه في عام 2001، وحصد أيضًا عددًا مذهلاً من الإعجابات وهي لعبة هاتف ذكي مصممة لمساعدة اللاعبين على القتال من أجل البقاء وكما حصلت على موافقة رسمية، وتوفر لعبة PUBG Mobile تجربة لعب تقليدية مع السماح للاعبين بالتفاعل مع ساحة المعركة، مع العديد من اللاعبين الآخرين في جو. إنه يحاكي الواقع ويسمح للاعبين بتجربة مسار البندقية الواقعي بشكل لا يصدق وخيارات التحكم. خطوات تنزيل آخر تحديث لـ PubG يمكنك بسهولة تنزيل أحدث إصدار من لعبة PUBG بالضغط على الرابط أدناه: يجب عليك أولاً الضغط على اللعبة على هاتفك ، ثم الضغط على الأزرار لإجراء إصلاح عادي لكل من الهاتف واللعبة.

هذا يستلزم تحديد الإصدار الذي تريده بناءً على نظام هاتفك.

قم بالوصول إلى الإعدادات وامنح المصدر المجهول الإذن لتنزيل اللعبة من أجلك.

يعد تثبيت اللعبة على شاشة الترحيب أمرًا سهلاً للغاية.

دخول اللعبة بسيط ما عليك سوى فتحه وإنشاء حساب للعب والاستفادة من جميع فوائده. كيفية شحن الأدوات إلى PubG يمكنك تنزيل اللعبة بسهولة باتباع الخطوات التالية: حساب Gmail الخاص بك متصل باللعبة. أنت تقدم جميع المعلومات التي تتطلبها اللعبة بما في ذلك رقم هاتفك وبلدك واللغة التي تريد استخدامها. من أجل الحصول على أشكال اللعبة يجب عليك اختيار طريقة الدفع. عليك أن تقرر عدد مستويات الشدة التي يجب استخدامها أثناء اللعب. يتم منحك رمز التحقق والذي يجب عليك إدخاله للتحقق من العملية. تقوم بتشغيل اللعبة والبدء في استخدام جميع التعديلات التي اشتريتها. إضافات لآخر تحديث لـ PUBG Mobile Lynx AMR و AC VAL هما سلاحان جديدان لقوة النيران.

تغيير موضع أزرار واجهة المستخدم

تغييرات جديدة على المحفظة التكتيكية المصغرة للبطاقات

أحدث مجمع ألعاب.

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تصحيح عيب خطير في ملحق السلاح الناري تحميل سريع

قنبلة من المنطقة الزرقاء.

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