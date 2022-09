نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظر لعبة Call Of Duty لنصف مليون حساب للعبة الشهيرة Call Of Duty Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة حظر لعبة Call Of Duty لنصف مليون حساب الخبر الذي أزعج الكثير من اللاعبين عشاق Call Of Duty . كما جاء توقف لعبة Call Of Duty بإعلان Activiation الخاص بتصفية سلسلة لعبة كول أوف ديوتي . ويهدف ذلك النظام إلي إلغاء أي وسائل غش واللاعبين الساميين من القاعدة الخاصة بلعبة كول أوف ديوتي موبايل . كما أن توقف لعبة Call Of Duty علي العدد المشار له سابقاً يأتي بسبب الاستعداد إلي أقتراب موعد إطلاق الإصدار الجديد . من اللعبة وهو إصدار Call Of Duty Warzone 2 وهناك بعض القلق بين لاعبين كول أوف ديوتي بسبب أنه أذ لم يتم إطلاق قواعد أكثر صرامة من Activiation . فذلك سيسمح بمعدلات زيادة في القرصنة وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد .

حظر لعبة Call Of Duty وتأجيل التحديث

تصريح حظر لعبة Call Of Duty تم بجانبه الكشف عن تأجيل تحديث Call Of Duty Warzone 2 . وذلك بعد الكشف عن activiation إحصائيات متعلقة بكمية التقدم المحرز في المبادرة التي تم إطلاقها لمكافحة . الغش والتي كانت تعرف باسم Ricochet كما أكدت الشركة المنتجة عبر تصريح خاص بأن الحظر الذي تم . لعدد نصف مليون حساب في لعبة كول أوف ديوتي موبايل بسبب اكتشاف وسائل غش . كما ستستمر الشركة في مكافحة تلك الأساليب لضمان شفافية طريقة تحميل لعبة Call Of Duty . لكافة الأجهزة المختلفة كذلك بجانب القرار الصادر من الشركة يتبعه بعض التفاصيل . الأخري التي سنتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

لماذا تم حظر لعبة Call Of Duty

لعبة Call Of Duty بعد أن تم عمل مقاييس الغش الخاصة بها والخاص بمستوي Kernel لكافة عناوين . كول أوف ديوتي وهو الأمر الهام الذي يتم من الشركة واكتشفت أن وسائل الغش حولت العديد من اللاعبين . لقائمة ألعاب Royale كما بجانب ذلك أيضاً قائمة Fortnite Apex Legends كذلك بجانب أن هناك . نظام آلي خاص في لعبة Call Of Duty يقوم بتصفية آلية في قائمة Activiation والذي أكتشف من خلاله . أن عدد 300 ألف لاعب قاموا بتغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم وذلك لأن الأسماء كانت تحتوي . علي محتوي مسيئاً وتلك الرقابة التي تمت علي Call Of Duty تسببت في انخفاض بمستوي . 55% في التقارير الخاصة بأسماء المستخدمين . أما عن طريقة تحميل لعبة كول أوف ديوتي للإصدار المنتظر Call Of Duty Warzone 2 . نتعرف عليها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

طريقة تحميل لعبة Call Of Duty

أذأ لم يتم حظر لعبة Call Of Duty من الحساب الخاص بك يمكنك الحصول علي الإصدار المنتظر بالخطوات التالية :-

طريقة تحميل لعبة Call Of Duty تتم أما عن طريق موقع الشركة الرسمي أو عن طريق المتاجر المعتمدة . بالنسبة للمتجر الخاص بنوع هاتفك قم بتسجيل الدخول عليها وأبحث عن إصدار Call Of Duty Warzone 2 . كما بعد أن يظهر الإصدار الجديد قم بالضغط علي تحديث لعبة Call Of Duty في حالة وجودها علي هاتفك . كذلك بجانب الضغط علي زر تحميل Call Of Duty في حالة أنك ستحصل عليها لأول مرة لهاتفك . تلك هي الخطوات الخاصة بتحديث أو تثبيت كول أوف ديوتي علي هاتفك .

حظر لعبة Call Of Duty علي عدد نصف مليون حساب وذلك بعد اتباع نظام Activiation لمنع وسائل الغش من اللعبة . وذلك ما تم عرض التفاصيل الخاصة به داخل سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .