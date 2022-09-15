نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل مفاجئ يضرب تطبيق تيك توك يتسبب في توقف الخدمة عالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف منذ قليل موقع “Down Detector” المعني بأخبار الأعطار التي تضرب مواقع النت خلال هذه المرحلة، أن موقع “تيك توك” يعاني من بعض المشكلات في الأداء، حيث تسبب في انقطاع الخدمة عن مستخدميه بعدد من دول العالم، وقد أبلغ أكثر من 6700 شخص من مستخدمي التطبيق الشهير TikTok عن وجود مشكلات في عدد من خدمات التطبيق، بينما أوضح بعض المستخدمين الآخرين المتأثرين بالعطل عبر موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” عن توقف الخدمة بشكل كامل، وتداول عدد من النشطاء بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور لتوقف التطبيق عن العمل.

عطل بموقع تيك توك

سجيل موقع تتبع الأعطال الشهير “DownDetecto” عدد كبير من الشكاوي عن تعطل التطبيق في عدد من الدول حتى كتابة التقرير، ومن بين تلك الدول التي تعطل فيها تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير إنجلترا وإيطاليا، وأوضح الموقع أن نسبة 89% من مستخدمي تطبيق TikTok يعانون من مشاكل استخدام التطبيق، بينما قال 10% من مستخدمي التطبيق أنهم واجهو مشاكل أثناء عملية الاتصال بالخادم، ونسبة 1% فقط عانوا من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بشأن التعليقات على التطبيق.

تداول عدد من مستخدمي تطبيق “تيك توك” على مواقع التواصل الاجتماعي خبر العطل الجديد الذي أثاب التطبيق، مع نشر صور للموقع على تويتر من أجل التأكد من العطل العالمي أم حالة فردية، وأشارت صفحة حالة الخدمة بموقع تتبع الأعطال “Downdetector” إلى وجود انقطاع بجميع إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية وكذلك الأجهزة اللوحية عبر موقع الويب.

والجدير بالذكر أن تطبيق TikTok نجح خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من العملاء بجميع دول العالم، وتخطي عدد المتابعين له المليار في وسط تحدي كبير بين العديد من مواقع التواصل العالمية، وقدم التطبيق عدد من الميزات الرائعة والمميزة التي ساعدت في جذب العديد من الناشطين للتطبيق، كما أنه وفر الربح المالي الشهري للعديد من المستخدمين والمبدعين على التطبيق، وعمل العديد من التحديثات الأخيرة التي تمكن العديد من الربح المالي الكبير بصفة شهرية مما زاد من الإقبال على التطبيق خلال الفترة الأخيرة.