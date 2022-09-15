نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بابجي pubg mobile الجديد وتحميل خريطة NUSA الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة المطورة المالكة للعبة بابجي موبايل عن إطلاق تحديث بابجي pubg mobile الذي يحمل رقم 2.2 الجديد، وتقوم الشركة بعمل تحديث دائم للعبة بإضافة العديد من أراضي القتال، وتعتبر لعبة بابجي موبايل من أشهر ألعاب القتال Battelground، حيث تحاكي اللعبة الحقيقة في العديد من أسماء أماكن القتال وإضافة العديد من الأسلحة الجديدة، وكان آخر إضافات اللعبة في التحديث الماضي هو بندقية القنص بعيدة المدى AMR، والتي أصبحت من أقوى أسلحة اللعبة، حيث يمكنها إصابة الضرر في الخصم من مسافات بعيدة جدا، بالإضافة إلى بندقية القنص الأشهر في اللعبة AWM التي تسبب الضرر القوي للعدو بمجرد إصابته، وكانت مفاجأة مطوري لعبة Pubg mobile هذا الموسم هي الخريطة الجديدة خريطة نوسا.

تحديث بابجي pubg mobile

ويمكن لكافة اللاعبين المهتمين باللعبة تحديث اللعبة حاليا والاستمتاع بالخريطة الجديدة Nusa التي تأتي بمناظر طبيعية خلابة وأماكن للاختباء، وهي تنافس خريطة ليفيك التي أطلقتها الشركة قبل عدة مواسم وجذبت الللاعبين إليها خاصة لصغر مساحة الخريطة مما يجعل المباراة تنتهي أسرع من أي خريطة أخرى، ولكن اللاعبين المحترفين يحبون الخريطة الأساسية للعبة خريطة Arangel، وذلك لأنها الأشهر بين كل خرائط اللعبة، كما أن أسماء الأماكن في هذه الخريطة تتشابه مع أسماء مناطق شهدت معاركا حقيقة وقت الحرب العالمية الثانية، وتأتي خريطة نوسا بمساحة 1*1 كم، كما يشتمل التحديث على New mood أو مود جديد للقتال تحت اسم Geer Front.

مميزات التحديث الجديد من لعبة بابجي موبايل

ليس هذا كل شيء ولكن يتيح التحديث الجديد عدة تحديثات في خريطة أرانغل الأشهر بين خرائط اللعبة، حيث تم تضمين الخريطة عدة مباني جديدة ومنصة دراجات وتحديث مبنى المستشفى ومنطقة ميلتا باور، بالإضافة إلى تعديلات في الطقس والنظام، وكذلك العديد من التحديثات الجديدة في الموسم الذي يحمل رقم C3S8، والذي يحتوي على ألقاب جديدة يحصل عليها اللاعبون عند وصولهم لمستوى اللاعب البارع ACE وما أعلى.

هذا بالإضافة إلى حرص اللعبة على توفير بيئة لعب نظيفة لذلك قامت بتحديث الشروط والأحكام المنظمة لبيئة اللعب، مما يمنع نهائيا محاولات اللاعبين في الغش في اللعبة واستغلال الثغرات من أجل تحقيق الانتصار في المعركة، حيث توقف اللعبة اللاعب الذي يقوم بالغش وتمنعه من اللعب لمدة تصل إلى 100 سنة حسب نوع الغش الذي يستخدمه، كما يضيف التحديث الجديد منع اللاعب الذي يثبت غشه من إنشاء حساب جديد حيث توقف الللعبة IP الخاص بالجهاز الذي يستخدمه مما يمنعه نهائيا من اللعب.

خطوات تحديث PUBG MOBILE

ويستطيع الآن اللاعبون تحديث اللعبة عن طريق متجر التطبيقات بالهاتف الذي يستخدمه: