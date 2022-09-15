نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد Apk New Pubg Mobile Update 2.2 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد لشهر سبتمبر PUBG Mobile 2.2 هو آخر تحديث للعبة، فهو يحتوي على ميزات جديدة تضيف إلى تجربة ألعاب الفيديو، مثل التغييرات المرئية في البيئة، واستبدال الخريطة “Irangel”، PUBG Mobile 2.2 هو تحديث رئيسي وشامل يجعله أكثر أمانًا وإثارة للاهتمام مما كان عليه من قبل. يقدم الإصدار الجديد العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك التغيير في بيئة اللعبة ونكهات الخرائط والمواقع المحدثة على خريطة “Irangel”.
تحديث ببجي موبايل 2022 الجديد لشهر سبتمبر PUBG Mobile 2.2
قبل تنزيل التحديث PUBG Mobile 2.2، من واجبنا إخبارك ببعض الأشياء. الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لتثبيت التطبيقات والتحديثات هي عبر متجر Google Play الرسمي هذه هي الطريقة الأكثر وضوحًا ويجب عليك دائمًا تجربة هذه الطريقة أولاً ولا تلجأ إلى ملفات APK إلا إذا كانت لديك بعض المشكلات أثناء تثبيت التحديث بطريقة منتظمة، ومن خلال هذا التحديث الجديد للعبة ببجي، تم إنجاز الكثير من العمل هذا الشهر لتحسين PUBG Mobile! في الإصدار الثاني من PUBG 2.2 ، أضفنا خرائط جديدة ، وجلود أسلحة (ألوان وكامو) ، وبعض تحسينات واجهة المستخدم لجعل اللعب أسهل على أجهزتك.
تحديث ببجي موبايل 2.2
نوضح لكم عبر هذا المقال لك اهم الاضافات في التحديث الاخير للعبة PUBG Mobile 2.2 Mod Pharaohs ، وهذه الاضافات تتلخص في التحديث الجديد للعبة PUBG Mobileببجي موبايل والتي تضم العديد من الاضافات الجديدة والملابس النادرة والمميزة، و السحرة المحظوظين الذين حصلوا على تحديث جديد من السحب بصوت الفرقة الموسيقية الكورية السوداء الوردي الذي سيضيف شخصيات جديدة في اللعبة، وكذلك الملابس واليانصيب.
- تم بناء عدة خطوط مضغوطة في مواقع محددة في نوسا. ما عليك سوى الاقتراب من zipline لاستخدامه والتحرك بسرعة.
- تم تركيب مصعد في كل فندق في Telepak Town. استخدمه للتنقل بين الطوابق. فهو لا يساعدك فقط على توفير الطاقة ، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لمحاصرة الأعداء من الناحية التكتيكية مع زملائك في الفريق.
- لاحظ أن الحبال هشة للغاية وتتلف بسهولة! لذا استخدمه وفقًا لتقديرك الخاص يمكن استخدام القوس والنشاب التكتيكي الجديد لإصلاح خطوط الرمز البريدي. لذا تأكد من حمل واحدة لراحة البال.
- سلاح جديد: يمكن أن يطلق القوس والنشاب التكتيكي حبلًا لإصلاح خطوط الانزلاق أو استخدام البراغي المشتعلة لإشعال النار في مبانٍ معينة.
- سلاح يطلق النار بدقة من مدى متوسط وقصير. يطلق النار على قذائف عيار 12 عند إطلاق النار من الورك و 12 مقياس الرخويات أثناء إطلاق النار.
- مركبة خفيفة ورشيقة ذات مقعدين يمكن استخدامها للتنقل بسرعة في التضاريس المتموجة مع الحفاظ على ثبات ممتاز وعدم الانقلاب بسهولة.
- تمت إضافة حظائر الدراجات إلى حافة الخريطة. ستظهر هنا دراجات جبلية بشكل دوري. يجب ألا يفوت اللاعبون الذين يفضلون الاستعداد فرصة اجتياز الخريطة على عجلتين!
- تحديثات مستشفى وميلتا للطاقة تم تحديث هياكل المستشفى و Mylta Power لتبسيط القتال والبحث عن الإمدادات.
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