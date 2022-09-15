نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث لعبة ببجي 2022 الإصدار الجديد من PUBG Mobile 2.2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة ببجي 2022 الجديد، يستعد لاعبو لعبة ببجي موبايل باستقبال تحديث جديد للعبة خلال الفترة الحالية حيث ستقوم لعبة ببجي بإصدار تحديثاث جديدة ومميزات جديدة لكافة المستخدمين الذين يلعبون هذه اللعبة من خلال الهواتف المحمولة.

لعبة ببجي موبايل 2022

وبحسب ما قد تم الإعلان عنه من قبل أحد المواقع التقنية المتخصصة في الألعاب الالكترونية و غيرها فإنه من المقرر أن تقوم لعبة ببجي موبايل الجديدة بعرض عدداً من التفاصيل التي ستكون خريطة جديدة، وتحديث بعض المواقع على خريطة إيرانجيل التي توجد في اللعبة حالياً.

وكان الحساب الرسمي الخاص بلعبة ببجي موبيل على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر قد قام بالإعلان عن التحديثات الجديدة الخاصة بإصدار 2.2 من اللعبة، مع الإعلان عن مميزات الإصدار الجديد التي سيتمتع بها اللاعبين بعد أن يحصلوا على آخر تحديث للعبة على هواتفهم الذكية.

تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2.2

وقد تم إصدار تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد لكافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل IOS، ونظام تشغيل أندرويد، حيث يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تحميل آخر تحديث من لعبة ببجي موبايل من خلال App Store الخاص بشركة آبل، وبالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد فيمكنهم الحصول على تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد إصدار 2.2 من خلال Google Play حيث سيحصل كل من قام بتحديث اللعبة في الفترة من الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري وحتى يوم العشرين من الشهر ذاته على هدية وهي خوذة الليل السحرية لثلاثة أيام وغيرها من الهدايا الأخرى.

أهم مميزات تحديث PUPG Mobile 2.0 الجديد

وسيتم إطلاق اسم نوسا عى خريطة ببجي موبيل الجديدة المنتظرة ضمن التحديث الجديد، حيث تعتبر هذه الخريطة هي جزيرة إستوائية تشبه بشكل كبير خريطة وور زون كالدير التي تتواجد في لعبة كول أوف ديوتي الشهيرة، كما تضيف خريطة نوسا الجديدة إمكانية إعداة نشر اللاعبين الذين قد تم إقصاؤهم في وقت مبكر أثناء اللعبة بشرط أن يكون لهم زميل على الأقل في الفريق لايزال على قيد الحياة داخل اللعبة، حيث سيتم إعادة اللاعبين للظهور بشكل تلقائي، وتسمى هذه التقنية سوبر ريكول Super Re-Call