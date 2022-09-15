نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الأصلية كاملة وأحدث أخبار إعلان GTA 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الأصلية ، حان وقت معرفة أحدث أخبار حول تحميل لعبة Grand Theft Auto VI. حيث ينتظر عشاق ألعاب المغامرة واللعب بدون قيود وشروط في جميع أنحاء العالم. الإطلاق الرسمي من روكستار وهو إعلان GTA 6 الرسمي. حيث حرصت روكستار على تطوير اللعبة منذ عدة أعوام وبعد إطلاق أخر نسخة لها عام 2013 وهي جراند ثفت أوتو 5 ثم بعد ذلك تحديثات عديدة لهذا الإصدار. سوف تطلق لنا نسخة جديدة وليست محسنه بل جديدة كليا. حيث نظام لعب مختلف وأبطال مختلفين وكذلك مدينة جديدة سيتم فيها مهام السرقة والسطو. ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف معا على طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة. وأهم الأنباء حول إعلان GTA 6 الرسمي.

كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الأصلية

رسميا تم توجيه الشكر للإصدارات السابقة من اللعبة تحديدا جاتا 5 وجاتا أون لاين. وذلك عبر رسالة هامة جدا من موقع روكستار حيث جاء نص الرسالة كالتالي. “تمثل Grand Theft Auto V و Grand Theft Auto Online الجهود المشتركة لفريقنا العالمي على مدار سنوات عديدة. نريد أن نشكر ونشكر كل من ساهم في هذه الألعاب ، من إطلاقها الأصلي في عام 2013 حتى يومنا هذا.” وهذا أعتراف صريح بنزول وتحميل لعبة Grand Theft Auto VI. وسوف نتعرف من خلال الفقرة المقبلة على كيفية التحميل.

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 6

كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الأصلية هي من الأمور الهامة جدا. وذلك بعد تداول الكثير من الأنباء من قبل مواقع غير رسمية عن الحصول على لعبة GTA 6. كما تداول أيضا بأن اللعبة سوف تكون متاحة على هذه المواقع الإلكترونية والتي تعتبر غير رسمية وليست معتمدة من روكستار. لذلك وجب علينا التنويه لمتابعينا بأن لا يجب تحميل لعبة Grand Theft Auto VI من هذه المواقع. وتوخي الحذر من سرقة بياناتك الخاصة.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto VI

كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الأصلية من روكستار هي الطريقة الأكثر تداولا وأكثرها أمانا. بجانب الحصول على اللعبة من خلال موقع أمازون أو ايباي. ولكن اليوم لدينا طريقة الحصول عليها من روكستار.

يرجى أولا أن يتم تواجد سعة تخزين 70 جيجا بايت خالية في جهاز الكمبيوتر. كما يجب أن يتم أتصال الكمبيوتر بالأنترنت.

كذلك يتم فتح المتصفح الخاص والدخول على موقع شركة روكستار الشركة المؤسسة للعبة.

ثم يتم إنشاء حساب من خلال الموقع.

بعد إنشاء الحساب وتأكيده يتم البحث عن تحميل جراند ثفت أوتو 6 داخل الموقع.

داخل الموقع. وأثناء البحث يجب إحضار بطاقة دفع إلكتروني لدفع قيمة اللعبة وسوف يتم معرفة قيمتها في الفترة المقبلة.

بعد الدفع ستتم عملية تحميل GTA 6 الجديدة على الكمبيوتر.

متى يتم إطلاق إعلان GTA 6

ظهر تريلر من روكستار عن اللعبة ومميزاتها وكان من المفترض بأن هناك أنباء عن وجود اللعبة في عام 2021. ولكن هناك بعض التطورات واللمسات الأخيرة ليتم إعلان GTA 6 رسميا. وسوف يتم الإعلان عن تحميل جراند ثفت أوتو 6 في الشهور الجارية قبل عام 2023. كما سيتم إطلاق و تحميل لعبة Grand Theft Auto VI. بنسخ تجريبية على بعض أنظمة التشغيل الكبيرة والتي تتحمل الجرافيك الأسطوري للعبة. وذلك يتم في أوائل شهور السنة الجديدة 2023. ويجب متابعتنا بشكل يومي لمعرفة كل ما هو جديد حول اللعبة.

والآن بعد أن تعرفنا سويا على كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الأصلية وموعد إعلان GTA 6. نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمتابعينا. كما نتمنى لكل متابعينا الصحة والسلامة.