DJI تطلق إحدى أفضل الكاميرات الصغيرة المحمولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - كشف عملاق صناعة التقنية DJI عن كاميرته الجديدة التي صممت لمحبي توثيق الفيديوهات والصورة العالية الدقة أثناء التنقل أو المغامرات في الطبيعة.

وتتميز كاميرا DJI Osmo Action 3 بهيكل متين مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (70.5/44.2/32.8) ملم، وزنه 145 غ فقط، فضلا عن تجهيزها بشاشتبن صغيرتين واحدة على الواجهة الخلفية وأخرى بجانب العدسة الأمامية لتوثيق صور وفيديوهات السيلفي بسهولة.

وحصلت الكاميرا على شريحة معالجة 1/1.7 بوصة، تمكنها من توثيق فيديوهات 4K و2.7 K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وفيديوهات 1080 بيكسل بمعدل 240 إطارا في الثانية، والتقاط صور بدقة (4000/3000) بيكسل.

وجهزت أيضا بمستشعر متطور يقوم بضبط الألوان تلقائيا في ظروف الإضاءة المختلفة أثناء التصوير في الليل أو التصوير أثناء الغطس.

وحصلت الكاميرا على علبة خارجية تمكن من استخدامها في المياه وعلى عمق 16 م، وعلى نظام "بلوتوث-5" لنقل البيانات والاقتران بسرعة بالأجهزة الإلكترونية المختلفة.