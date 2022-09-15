نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر call of duty تحديث لعبة كول أوف ديوتي 2022 للكمبيوتر والمحمول أحدث إصدارات اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة اكتفيشن بابليشينج عن إطلاق التحديث الجديد من call of duty تحديث لعبة كول أوف ديوتي نسخة 2022، ويستطيع جميع اللاعبون عشاق المغامرات ن تحديث اللعبة في الوقت الحالي والتمتع بالميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها وتضمنها آخر التحديثات الذي تم إطلاقه مؤخرا، وتختلف مساحة اللعبة حسب نظام التشغيل، حيث تدعم اللعبة أنظمة ويندوز وأندرويد ونظام IOS الخاص بمنتجات شركة أبل الأمريكية، وكانت شركة Activision publishing inc قد أطلقت التحديث الجديد في 22 من أغسطس الماضي، ولكنه أصبح إلزاميا لكافة اللاعبين مع منتصف سبتمبر الجاري.

call of duty تحديث لعبة كول أوف ديوتي

وكانت الشركة قد أطلقت لعبة call of duty في إصدراها الأول في عام 2003، وحظيت اللعبة بشهرة واسعة، إذ تعتمد اللعبة على نظام محاكاة للحرب العالمية الثانية، وتعطي اللاعب مصداقية كبيرة عند مشاركته في اللعبة بسبب اعتمادها على أسماء مناطق وأماكن في الحرب العالمية الثانية، وكانت الشركة قد أعلنت أن عدد المشاركين في اللعبة قد بلغ ما يقارب 250 مليون لاعب على مستوى العالم على مدار السنوات التسعة عشر التي تواجدت فيها اللعبة للمستخدمين.

مميزات لعبة call of duty

وتتميز اللعبة بالعديد من الميزات التي جعلتها تتميز عن غيرها من ألعاب الباتل جراوند الأخرى مثل بابجي موبايل، ومن هذه المميزات:

تتميز اللعبة بدعمها للغة العربية.

تتميز اللعبة عن إمكانية إنشاء غرف قتالية بين اللاعبين دون دفع أية رسوم خلاف باقي ألعاب battel ground.

كما تتميز اللعبة بطابع من الحماية الآلية العالية منعا للاختراق، وهو ما يجعل إمكانية استخدام هكر واختراق من قبل أي لاعب يمكنه من الغش في اللعب.

لا يوجد بهذه اللعبة لاعبين إليكترونيين مثل البوتات المتواجدين في لعبة بابجي، حيث ان جميع اللاعبين في اللعبة حقيقيين.

يوجد نظامين في اللعبة الأول هو باتل جراوند والثاني هو نظام اللعب الجماعي ” رومات “

خطوات تحديث كول أوف ديوتي

ويستطيع جميع اللاعبين تحديث اللعبة على الهواتف الجوالة عبر متجر التطبيقات الخاص بنظام التشغيل للجهاز، سواء كان متجر جوجل بلاي أو متجر أبل ستور، أما مستخدمي اللعبة على أجهزة الحواسب الآلية ويندوز فيمكنهم تحديث اللعبة عن طريق رابط التحديث المتواجد على موقع جوجل، والضغط على أيقونة تحديث، وتحتاج اللعبة لتحميلها كاملة مساحة لا تقل عن 2 جيجا بايت.