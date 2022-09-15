نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاب أبل الجديد ipad – حجم الشاشة في أيباد أبل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت الشركة الإلكترونية الأمريكية APPLE منذ أيام قليلة عن إصدارها لمجموعة جديدة من المنتجات، فقريبا سيتم إطلاق هاتف أبل الجديد iphone14، تاب أبل الجديد ipad بالإضافة إلى سماعات Apple AirPods pro لتأتي جميع المنتجات بمزايا ومواصفات متعددة، ولكن في الفقرات التالية سنلقي الضوء على مواصفات التاب الجديد من أبل ومميزاته.

تاب أبل الجديد ipad

التابلت واحد من اهم الأجهزة الذكية التي يتم استخدامه في مجالات متعددة، لذا قدمت شركة أبل الأمريكية تاب أبل الجديد ipad ليأتي بمزايا عديدة، فالشاشة ستكون مزدوجة الطبقة، وقد أشارت مجموعة من التسريبات بأن الشركة ستعتمد التقنية الجديدة والمطورة OLED، وتستخدم تلك التقنية طبقتين من البكسل بدلاً من استخدام طبقة واحدة فقط، ويجب التنويه أن التقنية متوافرة مع الألواح الهجينة، وستظهر لأول مرة على طراز ipad pro.

مواصفات تاب أبل الجديد ipad

تأتي مواصفات التاب الجديد من أبل في النقاط القادمة:

الشبكة : GSM / LTE / 5G / HSPA.

GSM / LTE / 5G / HSPA. الجسم: الخلفية مصنوعة من الألومنيوم وكذلك الهيكل، أما الواجهة فهي زجاجية.

الخلفية مصنوعة من الألومنيوم وكذلك الهيكل، أما الواجهة فهي زجاجية. الأبعاد: 6*178.5*6.1.

6*178.5*6.1. الوزن: 461جم.

461جم. SIM : يدعم Nano SIM وeSIM.

يدعم Nano SIM وeSIM. الذاكرة الداخلية: 64 جيجا رام، 256 جيجا.

64 جيجا رام، 256 جيجا. الصوت: سماعات ستيريو.

سماعات ستيريو. بطارية: غير قابلة للإزالة.

غير قابلة للإزالة. المستشعرات: التسارع، البصمة، الدوران، البصمة، البارومتر.

مميزات أيباد أبل الجديد

يتمتع تاب أبل الجديد بمزايا عديدة، واتجه عشاق منتجات الشركة الأمريكية “أبل” للبحث عن مزايا وخصائص التاب الجديد، وهي كالتالي:

مصنوع من الألومنيوم وبالتالي فاستخدامه أكثر أمنًا.

متوفر بمستشعر البصمة.

المعالج ثماني النواة.

دقة الكاميرا الأساسية 12 ميجا بكسل، والأمامية 712 ميجا بكسل.

حجم الشاشة كبير وهي 10.9 بوصة.

ما حجم الشاشة في أيباد أبل الجديد؟

حجم الشاشة 10.9 بوصة.

هل يدعم الشاشة البصمة؟

بالطبع، وتعتبر واحدة من المزايا التي يأتي بها التاب.

هل الهاتف مقاوم للخدش؟

بالطبع، فالتاب سيتوفر بزجاج مقاوم للخدش، وطلاء مقاوم للزيوت.

تاب أبل الجديد ipad سيتوفر قريبًا في الأسواق، ولكن ما هي المزايا والمواصفات التي سيتوفر بها، هو أول سؤال تبادر إلى أذهان عشاق ومحبي منتجات أبل، فالتاب سيتوفر بمزايا متعددة، ليجعل استخدامه ممتع ويسير.

وفي الختام فقد تحدثنا في الفقرات السابقة للمقال عن تاب أبل الجديد ipad من ناحية المواصفات، والمميزات التي سيتوفر بها.