نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف أبل الجديد iphone14 – هل يدعم هاتف أبل الجديد أيفون 14 شبكات الجيل الخامس؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت الشركة الأمريكية أبل عن إطلاق هاتف أبل الجديد iphone14 والذي يتضمن مزايا متعددة جديدة، من أهمها إمكانية التراسل عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة مثل عدم وجود اتصال بالشبكات المحلية، وقد تضمن الهاتف لعدد من التحسينات في الداء، وقد أعلنت الشركة أن الهاتف سيتم طرحه في الأسواق بتاريخ 16 من الشهر الحالي.

هاتف أبل الجديد iphone14

لقد اشتعلت محركات البحث العالمية في الأيام القليلة الماضية بالبحث عن مواصفات ومزايا هاتف أبل الجديد iphone14 من قبل عشاق أبل، ويجب التنويه أن الهاتف يتوفر أربعة إصدارات مختلفة من الذاكرة العشوائية والصلبة، جميع الإصدارات من نوع NVMe وسعة الذاكرة العشوائية 6جيجابايت، هذا بالإضافة إلى:

الإصدار الأول: ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت.

ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت. الثاني: يتوفر بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجابايت.

يتوفر بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجابايت. الثالث: ذاكرة صلبة وسعة 512 جيجابايت.

ذاكرة صلبة وسعة 512 جيجابايت. الرابع: متوفر بذاكرة صلبة بسعة 1تيرابايت.

مواصفات iphone14

بالطبع أول سؤال يتبادر إلى الأذهان ما هي مواصفات هاتف أبل الجديد أيفون 14، ويمكنكم من خلال النقاط التالية التعرف عليها:

يدعم هاتف أيفون 14 خاصية NFC.

يأتي بأبعاد 160.7*77.6*7.85 ملم.

وزن الهاتف 240 جرام.

يدعم شبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

السطح الخلفي للهاتف من الزجاج المركب، والفريم من الستانلس ستيل.

الهاتف مقاوم للغبار والمياه لمدة 30 دقيقة، وحتى 6 متر وذلك بشهادة IP68.

مزايا هاتف أبل الجديد iphone14

يأتي الهاتف بسماعات ستيريو؛ لتمنح المستخدم تجربة صوتية مميزة.

معالج أبل A16 Bionic للحصول على أداء قوي.

يتميز بتكنولوجيا الـ 4 Nano.

سعة البطارية أكبر من الإصدارات القديمة وكذلك الشاشة.

نوع الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED.

هل يدعم هاتف أبل الجديد أيفون 14 شبكات الجيل الخامس؟

نعم، فالهاتف من أهم ما يميزه دغم شبكات الجيل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

ما هي ألوان هاتف أيفون الجديد؟

يتوفر الهاتف بـ 5 ألوان وهي الأحمر، الأزرق، الأسود، البنفسجي، الأبيض.

هل يدعم الهاتف بصمة الوجه؟

لا، ولا يدعم مستشعر البصمات أيضًا.

هاتف أبل الجديد iphone14 سيتوفر قريبًا في الأسواق، يأتي بمزايا متعددة، ومواصفات مذهلة، الأمر الذي جعل عشاق منتجات أبل يتجهون لمعرفة المواصفات والأسعار.

وفي الختام فقد تحدثنا عن مواصفات ومميزات هاتف أبل الجديد iphone14 في محاولة لتقديم نبذة تفصيلية لكم.