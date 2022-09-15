نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاب ابل الجديد “ipad” – أسعار تابلت ابل الجديد في السعودية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاب ابل الجديد “iPad” يحتوي على مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256GB، متوفر منه عدة ألوان مثل الأزرق والوردي والبنفسجي والرمادي والأبيض، يُتيح لك إمكانية تصوير فيديو بجودة 4K، التابلت مزود بنظام تحديد المواقع مثل الجي بي اس، يمكنك من خلاله نقل البيانات بسرعة تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية الواحدة.

تاب ابل الجديد “iPad”

بطارية تاب ابل الجديد”iPad“ تدوم لمدة يوم كامل، يدعم شبكات الجيل الخامس، التابلت مزود بمجموعة كبيرة من المستشعرات وتتمثل في مقياس تسارع، بوصلة، جيروسكوب ثلاثى المحاور، مقياس الضغط الجوي، Touch ID، مستشعر الإضاءة المحيطة.

مميزات تاب ابل الجديد “iPad”

يحتوي على ذاكرة مؤقتة بحجم 8 جيجا بايت.

يدعم بصمة إصبع مدمجة مع زر الباور.

مزود بكاميرا خلفية 12 ميجا بكسل بالإضافة إلى فتحة عدسة 1.8/f.

يوفر لك أداء أسرع بنسبة تصل إلى 60%.

يحتوي على شاشة Liquid Retina قياسها 10.5 بوصة.

جسم التابلت معدني بالكامل مصنوع من الألومنيوم.

يمتلك 4 سماعات ستيريو للصوت الخارجي.

تطبيق التصوير يمنحك مجموعة متنوعة من الأوضاع وتتمثل في Lens Correction، Smart HDR وغيرها.

ما هي أسعار تابلت ابل الجديد في السعودية 2023

أعلم أنك ترغب في معرفة جميع أسعار التابلت الجديد، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

تاب أيباد اير الجديد متوافر بسعر 2699 ريال سعودي، بسعة تخزين 64 جيجا بايت.

متوفر تاب أيباد اير بسعر 3400 ريال سعودي، سعة التخزين 256 جيجا بايت.

ما هي محتويات صندوق تابلت أبل الجديد؟

أعلم أنك تبحث عن إجابة هذا السؤال، لذلك سوف يتم ذكرها لك مباشرةً فيما يلي:

العلبة تحتوي على iPad، كابل شحن USB-C واحد متر، محول طاقة USB-C بقوة 20 واط، دبوس معدني لفتح درج شريحة SIM ، شهادة الضمان وكتيب التعليمات.

ما هي عيوب تابلت ابل الجديد؟

لمعرفة جميع عيوب تابلت ابل الجديد، ينبغي عليك إتباع الآتي:

التابلت لا يدعم تشغيل الراديو، بطارية الجهاز غير داعمة الشحن السريع، لا يحتوي على جاك٣.٥ مللي، غير داعم خاصية ال NFc.

تاب ابل الجديد “iPad” يدعم شبكات 5G، متاح منه 5 ألوان مختلفة، يحتوي على شاشة قياسها 10.5 بوصة، جسم التابلت معدني بالكامل مصنوع من الألومنيوم، يضم مجموعة رائعة من المستشعرات مثل مقياس تسارع، مستشعر الإضاءة المحيطة وغيرها، سعر التابلت داخل المملكة 2699 ريال سعودي.

لقد تحدثنا عن جميع مميزات تاب ابل الجديد وتم ذكر جميع أسعاره داخل المملكة وأيضًا قمنا بإيضاح كافة محتويات علبة iPad، بأسلوب بسيط يسهل اتباعه خلال دقائق معدودة.