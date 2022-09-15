نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماعة ابل الجديدة airpods pro – خطوات تغيير اسم سماعة ابل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سماعة ابل الجديد airpods pro من أفضل السماعات اللاسلكية المقدمة من شركة آبل، تم طرحها لأول مرة عام 2019ميلاديًا، يبلغ سعرها تقريبًا 899 ريال سعودي، تدعم جميع أجهزة آيفون التي تعمل بإصدار iOS 13.2، تتيح لك خاصية التتبع الديناميكي للرأس، ميكروفون السماعة يكتشف أي صوت غير مرغوب فيه ويتخلص منه تلقائيًا.

سماعة ابل الجديدة airpods pro

توفر لك سماعة ابل الجديدة airpods pro جودة صوت رائعة من خلال Adaptive EQ، تتميز بخاصية مقاومة الماء والعرق بتصنيف آي بي اكس 4، تحتوي على رؤوس مرنة من السيليكون، ميكروفون السماعة يتميز باحتوائه على منفذ شبكي لتحسين جودة الصوت اثناء إجراء مكالمة هاتفية، لذلك سوف نقدم لك مباشرةً كل ما يتعلق بها في السطور القادمة.

مميزات Apple airpods pro

يوجد العديد من مميزات تلك السماعة، سيتم ذكرها لك مباشرةً فيما يلي:

تتميز باحتوائها على خاصية إلغاء الضوضاء النشطة بمعدل يصل إلى 200 مرة في الثانية.

متوفر منها لون أبيض فقط.

تتيح لك ميزة تلقي الإشعارات عند انخفاض مستوى البطارية.

تتميز بخاصية ضبط مستوى الصوت تلقائيًا.

عمر البطارية يصل إلى 6 ساعات وأحيانًا يمتد إلى 30 ساعة تقريبًا من وقت الاستماع.

كيفية استخدام سماعة ابل الجديدة 2023

نعلم أنك تبحث عن طريقة استخدام سماعة آيفون الجديدة، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

اتجه إلى شاشة جوالك المحمول. ينبغي عليك وضع سماعة أيربودز برو بالقرب من الجوال، ثم افتح العلبة المخصصة لسماعة. ستظهر أمامك رسالة إعدادات. انقر على كلمة اتصال. اضغط على كلمة تم.

ما هي خطوات تغيير اسم سماعة ابل الجديدة؟

لمعرفة جميع خطوات تغيير الاسم، يلزم عليك إتباع كافة التعليمات التالية:

افتح علبة الشحن. اذهب إلى الإعدادات. اختر بلوتوث. انقر على زر المزيد من المعلومات. اضغط على الاسم الموجود حاليًا. اكتب الاسم الجديد، ثم انقر على كلمة تم.

كيفية التأكد من أن سماعة ابل أصلية أم لا؟

من خلال الرقم التسلسلي المطبوع على السماعة أو علبة الشحن.

سماعة ابل الجديدة airpods pro يصل عمر بطاريتها إلى 6 ساعات تقريبًا، تتيح لك جودة صوت فائقة من خلال Adaptive EQ، سعرها داخل المملكة حوالي 899 ريال سعودي، تحتوي على رؤوس مرنة من السليكون.

لقد تحدثنا عن مميزات سماعة ابل الجديدة airpods pro وتم شرح كيفية استخدمها وأيضًا قمنا بشرح جميع خطوات تغيير اسمها بطريقة بسيطة يسهل عليك تنفيذها دون عناء خلال دقائق معدودة.