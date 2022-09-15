نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف ابل الجديد iPhone14 – عيوب هاتف ابل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت شركة Apple عن مواصفات هاتف ابل الجديد iPhone14 بطريقة رسمية عن طريق مؤتمر تم إقامته على مسرح ستيف جوبز داخل المقر الرئيسي الخاص بها بولاية كاليفورنيا الأمريكية من أهم تلك المواصفات يمكنك من خلاله اكتشاف حوادث السيارات تلقائيًا، الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بمعدل lp 68، تحسين مستوى التصوير في الجوال وصل إلى 49%.

هاتف ابل الجديد iPhone14

يمكنك حجز هاتف ابل الجديد IPhone14 من خلال الموقع الخاص بالشركة، الجوال يدعم شبكات الجيل الخامس ويحتوي على فلاش أكثر سطوعًا للكاميرا الخلفية، أيضًا يعمل بنظام تشغيل 16 iOS الحديث، لذلك سنُعرض لك كل ما يتعلق بهذا الجوال خلال السطور القادمة.

مميزات ابل الجديد iPhone 14 2023

الهاتف يوفر لك إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية في حالة حدوث أي ظرف طارئ.

يتميز بشاشة oled بسطوع أعلى 1200 نيتس، يبلغ قياسها 6.1 ميجا بكسل.

يأتي بمعالج A15 Bionic.

يحتوي على كاميرا 12MP.

متوفر بخمس ألوان أحمر، أبيض، بنفسجي، وردي، أسود.

مساحة تخزين الجوال 128 جيجا بايت، 256 جيجا، 512 جيجا.

سعر هاتف iPhone14 في السعودية

لمعرفة جميع أسعار هذا الجوال، ينبغي عليك إتباع الآتي:

سعر هاتف iPhone +14 يبدأ من 89 ريال سعودي، سيتم طرحه في الأسواق 7 أكتوبر 2022.

ايفون 14 pro يبدأ سعره من 74 ريال سعودي.

يبدأ سعر iPhone14 pro max من 59 ريال سعودي.

ما هي محتويات علبة هاتف ابل الجديد iPhone14؟

تحتوي علبة الجوال على:

دبوس لكي تتمكن من ‘خراج شريحة SIM.

كابل USB من النوع C إلى Lightning.

مستندات الهاتف، الضمان، دليل التشغيل.

ملصق أيفون.

ما هي عيوب هاتف ابل الجديد ؟

حجم الهاتف كبير ووزنه ثقيل.

قدرته على الشحن منخفضة مقارنة بالهواتف الأخرى.

لا يحتوي على منفذ خاص بالساعات.

لا يمكنه دعم المساحة التخزينية.

هاتف ابل الجديد iPhone14 يمكنك حجزه الآن دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحلات التجارية، ينبغي عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، الهاتف متوفر منه خمس ألوان، يحتوي على كاميرا 12MB.

لقد تحدثنا عن مميزات هاتف ابل الجديد أيفون 14وتم ذكر جميع أسعاره، وأيضًا قمنا بتوضيح محتويات علبة هذا الجوال، بأسلوب بسيط يسهل اتباعه.