نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماعة أبل الجديدة airpods pro – هل السماعة متوافقة مع MagSafe؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سماعة ابل الجديدة airpods pro تتميز بتصميمها الملائم والمريح في الأذنين، لها ثلاث مقاسات سيليكون يمكنك الاختيار من بينهم، تتميز بمرونتها وثباتها في مكانها بكل سلاسة، الفتحات الموجودة بها تساعد على توزيع الضغط، من خلال هذه السماعة يمكنك الحصول على تجربة صوتية مريحة ولن تشعر أن هناك شيء في أذنيك.

شرح سماعة ابل الجديدة airpods pro

كما ذكرنا أن السماعة لها تصميم جذاب ومختلف حيث تتميز بأنها مقاومة للعرق والماء لتضيف المزيد من المتانة، الميكروفون الموجود بها له منفذ شبكي يحسن من جودة الصوت أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، تعد السماعات الوحيدة التي تعمل على إلغاء الضجيج النشط.

مواصفات سماعة ابل الجديدة

نوع السماعة في الأذن.

الاتصال: بدون سلك.

مزودة بميكروفون

متوافقة مع: أجهزة ابل.

اللون أبيض.

السعر 750.9 ريال سعودي.

مميزات سماعة ابل الجديدة airpods pro

بها خاصية عزل الضوضاء لأن بها ميكروفون بعكس اتجاه الأذن ليستشعر صوت الضوضاء، وميكروفون باتجاه الأذن وذلك لمنع الضجيج والأصوات من داخل الأذن ويتخلص منها والصوت غير المرغوب فيه، تتميز بوضع الشفافية أيضًا ليمكنك سماع ما حولك دون إخراج السماعة من الأذن، يتم ضبط الموسيقى لتتوافق مع تفاصيل شكل الأذن من الداخل للحصول على تجربة استمتاع رائعة، تحتوي على أحجام مختلفة من سدادات الأذن المرنة، كما أن السماعة مقاومة للماء والعرق. تتميز بالاتصال اللاسلكي البسيط حيث يمكن شحن السماعات عن طريق علبة الشحن اللاسلكية، عمر البطارية يدوم أكثر من 24 ساعة.

سماعة ابل الجديدة airpods pro ذات تصميم ملائم ومريح للأذن لها ثلاث مقاسات مختلفة تتميز بالمرونة، كما أنها تتميز بالعديد من المميزات مثل خاصية عزل الضوضاء وأنها مقاومة للعرق والماء.

وفي نهاية مقالنا هذا نتمنى أن نكون قد وافيناكم بكل المعلومات التي تخص سماعة ابل الجديدة ايربودز برو كما قمنا بتوضيع وصف دقيق لها، وذكرنا كل المميزات التي تميزها عن غيرها.

هل السماعة متوافقة مع MagSafe؟

نعم متوافقة مع MagSafe.

هل ممكن فحص السماعة إذا كانت أصلية أم لا قبل الاستلا؟

نعم، يمكن من خلال فحص السيريال نمر على العلبة من الخارج.

هل تعمل مع سامسونج اندرويد؟

نعم يمكن أن تعمل مع سامسونج اندرويد.