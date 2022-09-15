نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماعات أبل الجديدة airpods pro – محتويات علبة سماعة أبل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلنت الشركة الأمريكية “أبل” عن إطلاقها سماعات أبل الجديدة airpods pro لتأتي بتصميم مختلف ومميز بالكامل، وتتمتع بمزايا عدة مثل دعم ميزة دعم الأصوات والضوضاء، للحصول على صوت نقي، ومن أهم ما يميزها خفة الوزن، وقد وفرت الشركة في تلك السماعات ما يبحث عنه المستخدم وهو التصميم المريح للأذن.

سماعات أبل الجديدة airpods pro

لقد تصدرت سماعات أبل الجديدة airpods pro التريبد في ساعات قليلة، فهناك مجموعة من عشاق منتجات أبل ينتظرون كل ما هو جديد، فالسماعة تأتي بعدد من الإيجابيات والمميزات، فهي تدعم ميزة Adaptive EQ؛ لموازنة الترددات المتوسطة والمنخفضة تلقائيًا، ونتيجة لذلك يأتي الصوت بجودة فائقة، يمكن استخدامها للتحدث مع Siri؛ لتنفيذ بعض الأوامر الصوتية، السماعة مزودة بمستعر الضغط؛ للتحكم في السماعة، بالإضافة إلى مستشعر التسارع، فبمجرد إزالة السماعة ستتوقف الموسيقى أو الفيديو تلقائيًا.

مواصفات سماعات أبل الجديدة أيربودز برو

تتمثل مواصفات سماعات أبل الجديدة في النقاط التالية:

المستشعرات

ميكروفون باتجاه الأذن، بالإضافة إلى آخر مزدوج بتكنولوجيا التكوين الشعاعي.

مستشعرات مزدوجة بصرية.

مقياس تسارع للتعرف على الحركة والكلام.

مستشعر ضغط.

تكنولوجيا الصوت

ANC لمنع الضوضاء.

Transparency نمط شفافية الصوت.

مضخم صوتي بنطاق ديناميكي مرتفع.

تصميم airpods pro

تشير التقارير أن أبل قد تزيل الجذع الخاص بسماعات الأذن، أو ستتجه إلى تقليل حجمه، وهناك احتمال أن الأجزاء الخارجية للسماعة ستأتي مصنوعة من البلاستيك الأبيض، لقد حرصت الشركة في تصميم السماعة على جعلها مريحة للأذن، ومن أهم المزايا التي ستتوفر بها مراقبة وضع الجسم ودرجة حرارته.

ما هي محتويات علبة سماعة أبل الجديدة ؟

مستندات.

ثلاثة مقاسات من رؤوس السيليكون تستخدم في الأذن.

كابل Lighting إلى USB-C.

هل سماعة أبل الجديدة Airpods pro مقاومة للعرق والمياه؟

بالتأكيد، فهي تأتي ضمن تصنيف IPX4.

ما هي ألوان سماعة أبل الجديدة airpods pro؟

لقد استعرضت مجموعة من التسريبات أن السماعة ستتوفر في الأسواق بـ 8 ألوان مذهلة، منهم الأبيض، الأخر، الأسود.

سماعات أبل الجديدة ستتوفر قريبًا في الأسواق، تم تصميمها بصورة مذهلة؛ لتجعل المستخدم يشعر بالراحة عند استخدامها، تتميز بأنها مقامو للعرق والمياه، لذا فهي الأنسب لدى عشاق الجري والرياضة.

وفي نهاية المقال فقد تناولنا تصميم ومواصفات سماعات airpods pro في الفقرات السابقة.