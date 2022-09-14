نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي احصل على 70 الف شدة في ثواني والعب برحتك بطريقة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل ترغب في شحن شدات ببجي، نقدم لكم أفضل الطرق لشحن لعبة ببجي من خلال الموقع الرسمي وذلك عن طريق البطاقات الائتمانية، حيث تعتبر لعبة ببجي pubg mobile من أشهر الألعاب المحببة لكافة المواطنين بالعالم العربي وفي هذا المقال سنتعرف على كافة المعلومات الخاصة ب شحن شدات ببجي. طريقة شحن شدات ببجي عن طريق id من الموقع الرسمي لمعرفة أفضل الطرق لشحن شدات ببجي عن طريق id قم باتباع الخطوات الآتية: قم بتسجيل الدخول على موقع شدات ببجي.

قم بالنقر فوق شراء شدات ببجي.

قم بإدخال id الخاصة بك.

قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

قم بالنقر فوق دفع الآن.

ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بإدخال بياناتك قم بإدخال كافة معلومات الدفع المطلوبة في مكانها الصحيح.

قم بالنقر فوق ادفع الآن.

بعد ذلك يتم إرسال شدات الببجي إلى حساب id الخاص بك. طريقة استخدام أكواد استرداد ببجي قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بشحن ببجي.

قم بالانتقال إلى صفحة استرداد الهدايا.

قم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الذي سجلت به في لعبة ببجي.

قم بإدخال الكود في صفحة استرداد الهدايا ثم انقر فوق اوك.

مع الأخذ في الاعتبار أنه بإمكانك أن تستخدم الكود الخاص بالاسترداد مرة واحدة فقط. أسعار شراء شدات ببجي يوجد الكثير من أسعار شدات ببجي بالريال السعودي: عدد UC‏ ٦٠ شدة بسعر ٣.٦٩ ريال سعودي مزود ب ١٥ هدية. عدد UC‏ ٣٠٠ شدة بسعر ١٧.٩٩ ريال سعودي مزود ب ١٠٠ هدية. عدد UC‏ ٦٠٠ شدة بسعر ٣٦.٩٩ ريال سعودي مزود ب ٢١٠ هدية. وبهذا قد ذكرنا لحضراتكم بعض المعلومات الخاصة بـ شحن شدات ببجي نرجو أن نكون حققنا لكم الاستفادة الكاملة.

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