نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواتف آيفون ستوقف أبل دعمها وأهم مزايا نظام iOS 16 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف تقوم شركة أبل العالمية بالتخلي عن دعم بعض إصدارات هواتفها القديمة، وسنوضح أسماء هواتف أيفون التي سيتم وقف دعمها، بالتزامن مع إطلاق نظام iOS 16 الجديد والأحدث، والذي تم الحديث عن الإمكانيات التي سيوفها النظام للمشغلين، بما يواكب التطور والتقدم في عالم الهواتف الذكية، حيث قامت الشركة منذ أيام بالكشف عن احدث سلسة هواتف ايفون 14 بعدد من الإصدارات التي تمتلك مواصفات متقدمة وتقنيات جديدة تتيح للمستخدم تجرية جديدة لبعض التقنيات بالمقارنة بما كان قبل ذلك.

الهواتف التي ستتخلى عنها شركة ابل

أعلنت شركة أبل عنه سوف تتخلى عن دعم خمس هواتف ايفون من الإصدارات القديمة وهي:

آيفون 7.

آيفون 7 بلس.

آيفون 6 إس.

وآيفون 6 إس بلس.

الجيل الأول من هاتف آيفون SE.

وبالتالي لن يكون بقدرة أصحاب تلك النوعية من هواتف شركة أبل العالمية، التمتع بالحصول على التحديثات الجديدة لنظام التشغيل أي او اس، او ترقيه هواتفهم للنسخ الأعلى من نظم التشغيل، الأمر الذي سيدفع البعض لترقية هواتفهم للإصدارات الجديدة من الشركة التي تم ظهورها بالأسواق مؤخراً.

موعد ظهرو نظام تشغيل iOS 16 الجديد

أعلنت شركة أبل أنه بداية من يوم 12 سبتمبر 2022 سوف يتم إطلاق نظام iOS 16 الجديد، وسوف يضم هذا النظام على عدد من المميزات الجديدة، التي ستدعم التقنيات الحديثة في الهواتف وستساعدها على أداء مهامها وما بها من تقنيات بكل كفاءة.

أهم مزايا نظام تشغيل أي أو اس 16

من اهم المزايا التي سيتمتع بها نظام تشغيل هواتف ايفون من شركة أبل والذي سيكون معروف باسم نظام اي او اس 16 ما يلي:

تغيير شاشة القفل للهاتف مع إمكانية تغيير الخلفية المستخدمة بكل سهولة.

تم إضافة عناصر جديدة للشاشة الرئيسية.

تم إضافة خاصية أبل باي في بعض التطبيقات مصل كروم بعد ما كانت متاحة على تطبيق سفاري المعروف.

يمكن للمستخدم اقتصاص صورة شخص من دون الخلفية والتحكم فيها.

الهواتف التي ستحصل على تحديث IOS 16

سوف تحصل عدة إصدارات من هواتف أبل ايفون على تحديث نظام التشغيل IOS 16، وهي مثل:

سلسلة هواتف ايفون 14

هواتف ايفون 13

سلسلة هواتف ايفون 12

هواتف ايفون 11

ويمكن زيارة موقع شركة أبل للتعرف على باقي الهواتف التي سيشملها تحديث نظام التشغيل والتحقق منها.

من أهم المزايا التي يتضمنها تحديث نظام ios وإطلاق الإصدار رقم 16 منه، أنه يمكن لمستخدم الهاتف الذي به النظام، إيقاف إغلاق مكالمة هاتفية عن طريق زر البور أو زر تشغيل الجهاز، حيث يتم التوجه إلى الإعدادات بعدها اختيار تسهيلات الاستخدام قم اللمس قم منع القفل لإنهاء مكالمة ويتم تعديل الوضع إلى التشغيل، كما يمكن حذف خلفية الصور، وغلق أو قفل مجلد الصور المخفية عن طريق بصمة الوجه، كشف كلمة المور إلى خدمة الواي فاي من الهاتف، وحذف الصور المكررة.