نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iPhone 14 Pro Max مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس ‎ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أيفون مؤخرًا بطرح جهازها الجديد وهو أيفون 14 برو ماكس، حيث اعتمدت على توفير عدة مميزات لم يتم توفيرها من قبل في أجهزة الآيفون السابقة، فقامت على تحسين الكاميرا، وجعل الإشعارات تأتي بشكل ملحوظ وسريع، واستخدام معالج قوي عن ذي قبل إليكم التفاصيل.

خصائص هاتف أيفون 14 برو ماكس

تعتبر الخصائص هي الجزء الأساسي في توضيح ما تم العمل عليه من قبل الشركة حيث توضح الحجم والمعالج وغيرها:

يأتي المعالج سداسي النواة بتكنولوجيا 4 نانو.

التخزين يأتي 128/256/512/1000 جيجا مع ستة جيجا رام داخليه.

تأتي الكاميرا الخلفية 48 و12 و12 ميجا بكسل ثري دي، أما الكاميرا الأمامية تأتي 12 ميجا بكسل sl ثري دي.

نظام التشغيل من الايزو 16.

الشاشة تأتي بسعة ستة فاصل سبعة بوصة.

عيوب آيفون 14 برو ماكس

يأتي لكل جهاز عيوب مثلما تتواجد المميزات ولكن شركة أيفون سعت على توفير مميزات وتوفر بعض العيوب الخاصة بالجهاز أيضًا:

الإصدار الأمريكي من الهاتف لا يعمل في مصر حليًا.

ميزة الاتصال بالطوارئ تعمل في كندا وأمريكا فقط، حيث أنها غير متوفرة في مصر والوطن العربي:

لا يدعم تصوير الفيديو بجودة ال8k.

لم يتم تطوير الكاميرا الزوم بشكل جديد ومكافئ من قبل.

لم يتم العمل على تطوير سرعة الشحن.

يعتبر حجمه ووزنه كبير نسبيًا فهو أثقل هاتف في فئة الآيفون.

مميزات آيفون 14 برو ماكس

قامت الشركة بتطوير بعض المميزات التي لم يتم توفيرها من قبل في أجهزة الآيفون:

الهاتف يدعم شبكات الفايف جي.