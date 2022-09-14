نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على للأندر ويد والآيفون الإصدار الجديد لجميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت شركة روكستاز جيمز أنه تعديل النسخة القديمة للعبة جراند ثفت أوتو 5، حيث تتمتع النسخة الجديدة بوجود العديد من الخدمات المتنوعة، وذلك لكي يستمتع العملاء باللعب، وأبدي الملايين من الأشخاص في كافة أنحاء العالم إعجابهم بهذه اللعبة، وسوف نوضح لكم باستفاضة في هذا المقال طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5

شرحت شركة روكستاز جيمز طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 وذلك عن طريق اتباع كافة الخطوات التالية:

يجب أن يكون هاتفك متصل بشبكة الإنترنت.

اتجه إلى متجر جوجل بلاي، ثم دون اسم اللعبة.

اضغط على علامة البحث، ثم اختر اللعبة.

اضغط على كلمة “تحميل”، ثم انتظر بضع دقائق واضغط على كلمة “تثبيت”.

عقب ذلك يمكنك فتح اللعبة.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هواتف الآيفون

لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على هواتف الآيفون يجب اتباع كافة التعليمات التالية:

اضغط على تطبيق Apple store اكتب اسم اللعبة في مربع البحث. اضغط على علامة البحث، ثم اضغط على اللعبة. اضغط على كلمة “تحميل اللعبة” وانتظر قليلاً ثم اضغط على كلمة “تثبيت”.

مميزات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5

إليكم كافة المميزات التي تتميز بها لعبة جراند ثفت أوتو 5 عن غيرها من الألعاب الأخرى وهي كالآتي:

يمكن تحميل اللعبة على هواتف الآيفون والأندر ويد وأجهزة الكمبيوتر. اللعبة مجانية تماماً ولكن يلزم دفع الرسوم عند شراء أياً من مستلزمات للعبة. إصدار اللعبة 2.2. الحجم 2.63 جيجا بايت. شركة روكستاز هي الشركة المصنعة للعبة جراند ثفت أوتو 5. لغة اللعبة الإنجليزية. أخر تعديل للنسخة القديمة يوم 11/9/2022.

طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 من متجر Epic Games

هناك طريقة سهلة لتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 وهي كالآتي: