نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 14برو ماكس iphone 14 Pro Max أقوى هاتف ل 2022 في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلنت شركة آبل عن هاتفها العملاق من خلال مؤتمرات أقيمت الأيام الماضية وقد طرحت أحدث إصداراتها لعام 2022 وأصبح البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعر iphone 14 pro max المتوقع في مصر، أمر مهم بالنسبة للكثيرين من عشاق التكنولوجيا والهواتف الحديثة، وقد يدعم ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية بالإضافة إلى اكتشاف التلقائي لحوادث السيارات والاتصال بالطوارئ.

المواصفات الداخلية لهاتف آيفون 14برو ماكس

يعتبر هذا الهاتف الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نزوله الأسواق والإعلان عن مواصفاته الذي سنوضح

الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

الشاشة6.7 بوصة.

معالج Apple A16.

نظام التشغيل ios 16

الكاميرا ثلاثية بالخلف.

البطارية 3420 مللي أمبير .

الوزن 196 جرام.

وقد يأتي بألوان أزرق.أبيض.أسود.

الشحن السريع تدعم 30W.

الذاكرة الداخلية128/256/512 جيجابايت – 1 تيرابايت.

سمك الهاتف 7.9 مم.

الرام 6 جيجابايت.

السعر المتوقع للهاتف

من المتوقع طرح آيفون 14 برو ماكس خلال أيام قليلة ومن المتوقع أن يكون سعرها في الأسواق كالتالي:

يبدأ سعر آيفون 14 برو ماكس حول العالم 1340 دولار أمريكي.

بينما يبدأ سعر آيفون 14 برو ماكس في مصر 39.00 جنيها مصريا.

المملكة العربية السعودية يبدأ من سعر 5990 ريال سعودي.

من المتوقع بالأمارات أن يكون بحوالي 5990 ألف درهم.

مميزات iphone 14 pro max

من أبرز المميزات التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة بخصوص هذا الهاتف هي المميزات التالية: