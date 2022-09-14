نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وسعر ساعة النجدة آبل واتش الترا apple watch في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات وسعر ساعة النجدة آبل واتش الترا يحب كثير من الأشخاص الاستمتاع بالتصميمات الجديدة والمميزة حيث تعتبر ساعة النجدة من الأشياء التي يهتم بها كثير من الأشخاص لمعرفة أهم المواصفات المميزة الموجودة فيها ومعرفة العيوب أيضا بجانب معرفة سعر هذه الساعة داخل الأسواق، لهذا يمكنكم معرفة كافه التفاصيل الخاصة بساعات ابل واتش الترا التي يصل عمر البطارية الخاص بها إلى 60 ساعة وهذا من أكثر مميزاتها ويمكن استخدامها هذه الساعة للتواصل ويوجد فيها العديد من المميزات الرياضية وسوف نتعرف على أهم المميزات الموجودة فيها من خلال السطور التالية.

مميزات ساعة واتش الترا apple watch

تتميز عمر البطارية الخاصة بهذه الساعة يصل إلى 60 ساعة على الأقل وهي من التصميمات الفريدة والجديدة من نوعها ويوجد فيها ثلاث أحزمة مميزة للغاية.

تتميز هذه الساعة بوجود كريستال أمامي مسطح من الياقوت ويوجد فيها وضع منخفض استهلاك الطاقة الموجودة ويوجد فيها ثلاث ميكروفونات لإنتاج أعلى جودة صوت في أصعب الأوقات.

تتميز أيضا هذه الساعة بوجود تتبع خلفي يساعدك معرفة خطواتك إذا لم تتمكن من العودة إلى الطريق مرة أخرى تتميز أيضا بوجود صفارات الإنذار أو الأمان أو سفارات تنبيه عند الوصول إلى مسافة 180 متر وبالتالي بعض الأشخاص يطلق عليها اسم ساعة النجدة.

يوجد فيها تصميم مميز للغاية مقاوم للمياه والأتربة وضد الكسر بجانب وجود بعض المستشعرات المميزة وهذا الأمر ساعد في خطف الأنظار لهذه الساعة الجديدة تتميز الساعة بوجود تطبيق الغطس ويقوم بتحديد جميع المعلومات والمدة ودرجة حرارة المياه هو نظام محسن لتحديد معدل ضربات القلب بالإضافة إلى زر جديد يقوم بدعم النشاط المستخدم بدقة كبيرة كما يتميز بوجود أنماط في وجه الساعة تتوافق مع موقع نشاط المستخدم وهذه الساعة تتوافق مع التصميم الرياضي الساعة الذكية.

تتميز هذه الساعة بوجود تطبيق البوصلة وهذا الأمر يساعدك على حفظ وتحديد أي مكان تريده.

يوجد في هذه الساعه زر إضافي لعمل بعض الإجراءات والذي يعرف باسم الحركة يوجد له العديد من الاستخدامات المختلفة وتساعدك هذه على تحديد الوقت والمسافة أثناء ممارسة الرياضة.

أما بالنسبة لعيوب هذه الساعة حجمها كبير للغاية حيث يصل طولها إلى 49 ملم.

سعر ساعة آبل واتش الترا

يصل سعر هذه الساعة إلى 799 دولار والذي يعادل بالريال السعودي 3 000 وبالتالي يختلف سعرها الساعة بنسب مختلفة من مكان إلى آخر ولكنها من الساعات المميزة الخيالية التي تساعدك على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتطورة فيها في أي وقت.