أفضل ميزات هاتف iPhone 14 الجديدة

عمر شويل - جدة يتسأل الكثير من الأشخاص عن أفضل ميزات هاتف iPhone 14، فإذا كنت تفكر إذا كانت هواتف iPhone تستحق الشراء أم لا، فسوف نعرض عليك أحدث ميزات هاتف iPhone، لكي نساعدك في اتخاذ القرار، حيث كشفت شركة اّبل عن طرازات سلسلة iPhone 14 المترقبة في حدث far out في 7 سبتمبر، كما تتضمن سلسلة iPhone 14 الحديثة من هواتف (iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و Pro Max)، وسوف نتعرف في هذا الموضوع علي أحدث 5 ميزات لجهازiPhone 14.

ميزات ومواصفات حديثة في هاتف iPhone 14

تتميز هواتف آيفون 14 بالعديد من المميزات الجديدة التي تجعل منها مصدر جذب للعديد من العملاء وتحقيق أرباح مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، في ظل منافسة قوية مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية والتي منها:

شاشة تعمل دائماً

قامت شركة اّبل بإضافة هذه الميزة إلي iPhone 14 Pro، علي الرغم من أن هذه الميزة قد قدمتها هواتف أندرويد قبل سنوات، حيث تمنحك هذه الميزة بعض النصوص التي تتيح لك رؤية معلومات مهمة مثل الإشعارات والوقت، وخلفية سوداء.

معالج مطور من شركة اّبل

قامت شركة اّبل بتجهيز طرازي Pro و Pro Max بمعالج من نوع A16 Bionic ، كما يعمل المعالج الجديد أسرع بنسبة 40 % من المعالج القديم، ويستهلك أيضاً بطارية قليلة، كما أشارت شركة أبل أن المعالج الجديد مزود بخدمة إنترنت متقدم وحوالي 16 مليار ترانزستور.

أدوات أمان أخرى

كما زود كل هاتف في سلسلة iPhone 14 بميزتي أمان جديدتين، حيث أنه يمكن لمستخدمي iPhone إجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية، حتي لو لم يكن يمتلكون إنترنت أو شبكة في المنطقة، وسوف تتلقي خدمات الطوارئ موقع المستخدم، وسوف تقدم شركة أبل هذه الميزة مجاناً لمدة عامين لمشتري iPhone 14.

تحديثات مميزة في الكاميرا

تحتوى أن كاميرا هاتف أيفون تحتوي علي ميزة جديدة تعمل علي استقرار المستشعر، لكي يحصل علي لقطات حركة فائقة أثناء الحركة، وجاءت الكاميرا الأمامية مع ضبط تلقائي للصورة، ومن خلال الميزات السابق ذكرها تجعل من هاتف أيفون 14 هاتف مميز وخاصة الإصدارات العالية منه، ولكن قد يكون العائق الأكبر في شراء تلك الهواتف هو سعرها الباهظ، والذي قد يكون فوق طاقة العديد من العملاء، ولكن بعد كشف شركة آبل عن أحدث إصدارتها من الهواتف المتميزة والتي نالت إعجاب العديد من المستخدمين.