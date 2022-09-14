مميزات iphone 14 pro و pro max بالفيديو تعرف علي الأسباب التي تجعل أحدهما هاتف القادم

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عمر شويل - جدة مميزات iphone 14 pro وpro max والتي تجعل أحدهما هاتفك القادم . يبدو أن كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max هما الإصدارات البارزة من مؤتمر Apple في سبتمبر. حيث أن لديهما ميزات وتحسينات تجعلهما يتفوقان على هواتف Apple الأخرى. تقدم المقارنة بين iPhone 14 و iPhone 14 Pro تفصيلاً كاملاً، ولكن يكفي القول، إذا كنت ترغب في تغييرات رئيسية، فابحث عن طرازات Pro.

لكن هل هذا يعني أن iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max يجب أن يكون هاتفك التالي؟ مع الطلبات المسبقة لـ iPhone 14 قيد التنفيذ، هذا بالتأكيد سؤال ملح، ولا يمكننا الإجابة عليه بالكامل حتى تتاح لنا الفرصة لاختبار ومراجعة كلا الجهازين. لكن لدينا بعض الانطباعات الأولية والتي تساعدنا في تكوين بعض الحجج المؤيدة والمعارضة لترقية iPhone 14 Pro. فيما يلي 5 أسباب تجعلك تشتري iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max.

تحسينات كبيرة في الكاميرا

لسنوات، كان الرقم “12” هو الرقم السحري لكاميرات iPhone، كما هو الحال في 12 ميجابكسل. وتهيمن Apple عادةً على أفضل تصنيفات هواتف الكاميرا. وبناءً على ما رأيناه حتى الآن مع كاميرات iPhone 14 Pro، لن يتغير هذا في أي وقت قريبًا.

تتميز طرز Apple Pro الآن بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل يسمح هذا بدمج 4بكسل في كاميرا واحدة لإنتاج لقطات أكثر إشراقًا وتفصيلاً. يمكن لوضع ProRAW في الهواتف التقاط صور غير مضغوطة بدقة 48 ميجابكسل والتي تمنحك مرونة أكبر في التحرير. وهناك أيضًا وضع تكبير 2x يستخدم الكاميرا الرئيسية.

تحصل العدسات فائقة الاتساع والعدسات المقربة على تحسينات خاصة بها حيث تتميز العدسات الآن بوحدات بكسل أكبر تسمح بدخول المزيد من الضوء وتحسين وضع الكاميرا الماكرو. وفي الوقت نفسه، تدعم العدسة المقربة في طرز iPhone 14 Pro الآن تقريب رقمي 6x أعلى التكبير البصري 3x من قبل. تتمتع حتى كاميرا TrueDepth الأمامية بفتحة عدسة أوسع للحصول على صور محسّنة منخفضة الإضاءة وضبط تلقائي للصورة مدمج.

التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة يمثل تركيزًا رئيسيًا لشركة Apple مع سلسلة iPhone 14 يهدف محرك Photonic الجديد للهواتف إلى تحسين التصوير في الإضاءة المتوسطة إلى المنخفضة على جميع الكاميرات الخلفية الثلاث – في أي مكان بتحسين 2x إلى 3x التحسن حسب العدسة. تضيف Apple إلى حقيبة حيل التقاط الفيديو الخاصة بـ iPhone مع وضع الحركة الجديد المصمم لتصوير فيديو أكثر ثباتًا حتى عندما تتحرك بسرعات عالية.



مزايا iphone 14 pro: شريحة A16 Bionic أسرع

في حين أن iPhone 14 و iPhone 14 Plus يكتفيان بإصدار أكثر تقدمًا من نفس مجموعة شرائح A15 Bionic الموجودة في iPhone 13 العام الماضي، فإن طرز Pro تحصل على ترقية إلى جميع Apple الجديد. تم تصميم A16 Bionic داخل iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على 4 نانومتر، على عكس A15 تتكون على 5 نانومتر. في الواقع، يجب أن تستهلك A16 طاقة أقل بحوالي 20٪ من سابقتها.

جزيرة ديناميكية تثير الإعجاب iphone 14 pro

يمكن لأي شخص أن يستبدل نوتش الـ iPhone بفتحات للكاميرا، بما أطلقت عليه ابل اسم لجزيرة الديناميكية(Dynamic Island)

حيث أنشأت Apple طريقها الخاص بشكل يشبه حبوب منع الحمل لإيواء الكاميرا الأمامية المحسنة والمستشعرات اللازمة لـ Face ID لفتح هاتفك بأمان.

هذه الميزة توفر في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max مجموعة كاملة من التنبيهات والإشعارات، والتي يبدو أنها تتوسع وتتقلص حسب الحاجة.

مميزات iphone 14 pro : دائما على الشاشة

لا تزال شاشات العرض ذات معدلات التحديث مقصورة على هواتف Pro مع تشكيلة iPhone 14 حيث :

تتوفر ميزة جديدة وهي شاشة تعمل دائمًا. حيث يكون التاريخ والوقت على شاشة قفل iPhone 14 Pro دائمًا موجودًا. وكذلك الأدوات التي يمكنك إضافتها بفضل ميزات تخصيص شاشة القفل المضافة عبر iOS 16.

خلفية شاشة القفل تظل مرئية، على الرغم من تعتيمها.

لا يوجد ارتفاع في الأسعار iPhone 14 Pro

إذا تابعت شائعات iPhone 14 التي سبقت إطلاق الهواتف الجديدة، فقد توقعت أن Apple سترفع أسعار طرازاتها Pro. أبلغ المحللون عن ارتفاع سعر كل هاتف بقيمة 100 دولار.

ومع ذلك، لم تتحقق ارتفاعات الأسعار المتوقعة. 999 دولارًا هي تكلفة iPhone 14 Pro. بينما يكلف iPhone 14 Pro Max 1099 دولارًا – وهي نفس الأسعار التي ظهرت بها طرز iPhone 13 Pro المماثلة. هذه ليست أسعارًا رخيصة بأي شكل من الأشكال، لكنها تتماشى مع ما تتوقع أن تدفعه. والأهم من ذلك أنهم لا يدفعون iPhone 14 Pro أو iPhone 14 Pro Max بعيدًا عن متناول المزيد من المالكين المحتملين.

من اسباب شراء iPhone 14 Pro: الاتصال عبر الأقمار الصناعية

حصل كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على تحسينات كبيرة عن سابقاتها. وذلك قبل أن نناقش الميزات الجديدة مثل اكتشاف الأعطال والاتصال عبر الأقمار الصناعية لرسائل الطوارئ.

هذان هاتفان قويان للغاية سيضعان الكثير من الإمكانات في متناول يدك إذا كان بإمكانك شراؤه بسعر يبدأ من 1099 دولارًا حتي 1599 دورلار للايفون 14 برو ويبدأ من 1199 دولار إلي 1699 دولار.