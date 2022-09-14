نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Mate 50 أحدث صفقات شركة هواوي | مواصفات وسعر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Mate 50 إصدار جديد ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة هواوي. حيث أعلنت الشركة عن إطلاق أحدث هواتفها ضمن عائلة الـMate الخاصة بهواتفها والتي تنطلق داخل فئة الهواتف الاقتصادية العليا. فقدمت الشركة أربعة هواتف جديدة تحت مسمي سلسلة الـ50. فتضم تلك السلسلة هواتف : Huawei Mate 50 ، Huawei Mate 50 pro ، Huawei Mate 50e ، بالإضافة أيضاً إلي نسخة أخري بالشراكة مع شركة Porsche للسيارات. وكالعادة تقدم هواوي تلك الفئة مع أحدث تكنولوجيا الهواتف الذكية مع أسعار منافسة. فالهاتف متوفر مع معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 ، مع دقة تصنيع 4 نانو متر. يتوفر كذلك مع شاشة OLED بجودة FHD+ مع دعم معدل تحديث 90 هيرتز. كما يتوفر أيضاً مع نظام كاميرات جديد ومميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.4.F4 لتحسين تجربة التصوير. أما عن بطارية الهاتف فتأتي بحجم 4460 مللي أمبير وبسرعة شحن 66 وات. لكن تعد واحدة من نقاط ضعف الهاتف هي انه يتوفر بدعم شبكات الجيل الرابع فقط. والجدير بالذكر أن للشركة مجموعة أخري من الهواتف الذكية لهذا العام مثل سلسلة الـP50 والـNova 10. والتي شملت هواتف Huawei p50 ، Huawei P50 pro ، Huawei Nova 10 ، Huawei Nova 10 pro. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Mate 50 الجديد. مواصفات هاتف Huawei Mate 50 : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 206 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة حتي 256 جيجا إضافية ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

جيجا إضافية ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم رسمي لمقاومة الغبار أو الماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق متر لمدة دقيقة فقط.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع OLED تأتي بحجم 6.7 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1224×2700 بكسل. ‌

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل. ‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 442 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تدعم الشاشة خاصية الـ1B Color ، والتي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌

، والتي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌ تتوفر الشاشة مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ تتوفر كذلك بدعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، والذي يوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ كذلك شاشة الهاتف تأتي محمية بوجود طبقة حماية من نوع Huawei Kunlun Glass ، لتوفير الحماية من الخدوش أو الكسر. أداء الهاتف : ‌يأتي الهاتف مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم هواوي المميزة EMUI 13 .‌

.‌ كما يحتوي أيضاً علي نسخة جديدة من أحدث إصدارات معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ 4G Gen 1 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ ويذكر أيضاً أن معالج الهاتف متوفر في مجموعة من هواتف الشركات الأخري مثل : Xiaomi 12s Ultra ، Samsung Z fold 4 ، Oneplus 10T ، Asus Zenfone 9 ، Realme Gt 2 master explorer.‌

يعمل معالج الهاتف مع نواة واحدة أقوي من نوع Cortex-X2 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ يوجد كذلك ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية أخيرة متبقية تتوفر من نوع Cortex-A510 ، مع تردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي جيجا هيرتز.‌ أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة في الهاتف فتأتي من خلال شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 730 .‌

المتوفرة في الهاتف فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ كذلك يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام أيضاً.‌ تتوفر أيضاً ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 3.1 السريع. كاميرا هاتف Huawei Mate 50 : ‌الهاتف متوفر مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم أيضاً في التصوير الواسع مع دعم خاصية HDR وتصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم أيضاً في التصوير الواسع مع دعم خاصية وتصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد في ظهر الهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.4 ، تأتي أيضاً بدعم خاصية OIS و الـPDAF مع Laser AF .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي أيضاً بدعم خاصية و مع .‌ أما الكاميرا الثانية فهي عدسة Periscope Telephoto تتوفر بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.4 ، وتدعم خاصية PDAF مع التكبير حتي 5x Optical Zoom .‌

تتوفر بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتدعم خاصية مع التكبير حتي .‌ يوجد كذلك كاميرا ثالثة وأخيرة خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ الهاتف متوفر أيضاً بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل ، وذلك بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، وذلك بمعدلي التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 ، لكن مع معدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة ، لكن مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ كذلك الهاتف يأتي أيضاً بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، لتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Huawei Mate 50 مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers .‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع .‌ لكن لا يتوفر بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ إلا أنه يمكن تركيب السماعة عن طريق مدخل الشحن مع وصلة Type C .‌

.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

كما يأتي أيضاً بدعم مستشعر IR BLASTER ، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف من نوع Optical وموجودة أسفل شاشة الهاتف.‌

وموجودة أسفل شاشة الهاتف.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما يأتي الهاتف مع دعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، الضغط ، ومقياس الضوء أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4460 مللي أمبير تأتي من نوع Li-poly ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ تأتي أيضاً بدعم خاصية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات.‌

وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة وات.‌ كذلك مدخل الشحن الموجود في الهاتف يأتي من نوع Type C 3.1 السريع ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

السريع ، مع دعم خاصية أخيراً: يتوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الفضي ، البرتقالي ، والبنفسجي. سعر هاتف Huawei Mate 50 : ‌720 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 13,800 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 785 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 15,200 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 930 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 18,000 جنية مصري.

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