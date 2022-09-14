نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي Midasbuy 2022 لشحن الشدات والاكواد واسترداد شدات ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي الذي يحتاج إليه كافة لاعبي تلك اللعبة الشهيرة، والتي تعد بمثابة أشهر لعبة على الإطلاق بين الكثير من الألعاب القتالية الأخرى، حيث أصبحت تلك المغامرة من أقوى ألعاب البقاء على قيد الحياة التي تحتاج إلى مزيد من الشدات لاستكمال مغامراتها العديدة، وشحن السيزون وفتح الصناديق وشراء الأسلحة والملابس المطورة.

موقع ببجي الرسمي

هناك العديد من المواقع التي يمكنك من خلالها التعرف على لعبة ببجي الشهيرة، وكذلك الحصول على الشدات اللازمة لاستكمالها، ولكن يظل موقعها الرسمي هو الأشهر على الإطلاق:

يمكنك الدخول على الرابط الرسمي للعبة ببجي لكي تحصل على كافة الخدمات المتاحة الخاصة باللعبة.

من أبرز تلك الخدمات التي يوفرها ذلك الموقع لشحن شدات ببجي، وشحن الاكواد واستبدال النقاط بالشدات.

التعرف على أبرز تحديثات اللعبة وطرق التعامل معها، وكذلك طرق الحصول على أكواد ببجي الشهيرة.

شدات ببجي من الموقع الرسمي

يمكنك الاستفادة بكافة الخدمات المتاحة على موقع ببجي الرسمي للاسترسال بتلك اللعبة الشهيرة، ومن أبرز تلك الخدمات الحصول على الشدات، وإليكم ذلك فيما يلي:

في البداية يمكنك الدخول على موقع شدات ببجي الرسمي.

بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة شراء الشدات، واكتب رقم ال ID الخاص بك.

قم بتحديد طريقة الدفع وحدد عدد شدات ببجي التي ترغب فيها، واضغط على أيقونة ادفع الآن، ومنها اختر طريقة الدفع.

سجل كافة بيانات الدفع الخاصة بك، ثم اضغط على كلمة موافق، وانتظر حتى يتم الرد عليك من خلال خدمة الرسائل.

طريقة استخدام أكواد استرداد شدات ببجي

في حالة حصولك على مجموعة من الأكواد الخاصة، التي تسمح لك باسترداد شدات ببجي من خلالها، فعليك اتباع التالي من أجل استكمال مهامك، ومن صور ذلك ما يلي:

في البداية قم بالدخول على موقع شحن ببجي الرسمي، وقم بتسجيل الدخول على حسابك الخاص بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك على ببجي.

بعد ذلك اختر أيقونة استرداد الهدايا، وقم بنسخ الكود المراد استبداله، ووضعه في خانة الاسترداد عن طريق اللصق، ثم اضغط على موافق.

سوف تصلك رسالة بنجاح العملية أو فشلها.

يمكنك استخدام نفس الكود مرة أخرى في حالة الرغبة في ذلك.

أكواد ببجي 2022