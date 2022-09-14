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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Plus أقوى هواتفها آيفون وموعد طرحه في الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Plus أقوى هواتف شركة آيفون iPhone التي تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية عبر المؤتمر الصحفي، حيث يعد هاتف آيفون 14 بلس من أقوي سلسة آيفون التي تم إطلاقها هذا العام 2022، حيث يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4323 ملي أمبير يدعم الشحن السريع يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط، كما يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تصل دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، كمل تتميز هواتف آيفون بتصميمها الأنيق والعصري والشبابي، ويضم شاشة شديدة الوضوح بدقة 2778×1284 بكسل كبيرة يصل حجمها 6.7 بوصة مقاومة للخدش.
مواصفات هاتف iPhone 14 Plus
|التصميم
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|الأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|المستشعرات
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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لمعرفة سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 14 وموعد طرحه في الأسواق من هنا وأهم مميزاتة
مميزات هاتف iPhone 14 Plus
- الهاتف يضم بطارية كبيرة جداً.
- شريحة eSim غير مدعومة في مصر بالاصدار لن يعمل في مصر.
- الشاشة محمية ضد الخدش.
- مقاوم للغبار والماء حتى عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة.
- يدعم الشحن السريع.
موعد إطلاق هاتف آيفون 14 بلس
أعلنت شركة آيفون عبر المؤتمر الصحفي عن المواصفات الكاملة عن سلسلة هواتفها الجديدة لهذا العام 2022 هواتف iPhone 14، وأعلنت أن موعد طرح هاتف iPhone 14 Plus في الأسواق في 7 أكتوبر 2022.
سعر هاتف iPhone 14 Plus
كما حددت شركة آيفون iPhone عن أسعار سلسلة هواتفها الجديدة، على أن يكون سعر هاتف iPhone 14 Plus عالميا هو 899 دولار أمريكي، ما يعادل في مصر 19330 جنيه، في السعودية 4250 ريال سعودي.
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