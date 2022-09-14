نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاصية دعم مقاومة أيفون ١١ للماء و ما هي مواصفات الأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة أبل من أشهر الشركات التي تقوم بتصنيع الأجهزة الإلكترونية في العالم، حيث قامت في الآونة الأخيرة من إطلاق العديد من إصدارات هواتف إيفون وذلك من أجل المقارنة بينهما، وقد قامت الشركة في سبتمبر عام ٢٠١٩ بالإعلان عن إطلاق إصدار جديد منه يحتوي على الكثير من المميزات التي لا تتواجد في اي إصدار من قبل والتي منها خاصية دعم مقاومة أيفون ١١ للماء.

خاصية دعم مقاومة إيفون ١١ للماء

طورت شركة أبل هاتف آيفون ١١ ببعض الخواص والتي منها خاصية دعم مقاومة آيفون ١١ للماء وذلك من أجل حمايته من أضرار المياه إذا تعرض لها، وإليكم نبذة عنها:

زودته ببعض المميزات الأخرى والتي منها إمكانية البقاء في الماء لمدة نصف ساعة دون حدوث أي ضرر له.

وقد أحدثت هذه الخاصية ضجة كبيرة بين مستخدميه؛ لذلك ازداد الإقبال على شرائه بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك أثبت أنه يقاوم الرذاذ ولايستطيع مقاومة الغبار دائما لأنه قد يتلف نتيجة تعرضه للغبار، فينبغي عدم تعرض الجهاز للغبار والأتربة لأنه يؤثر على كفاءته بشكل كبير.

مواصفات أيفون 11

قامت شركة أبل المصنعة لهذا الإصدار بإمداده ببعض المواصفات القياسية والتي منها خاصية دعم مقاومة إيفون للماء بالإضافة إلى

الكثيرمن المواصفات:

احتوائه على شاشة LCD بقياس ٦.١ بوصات قامت أبل بتسميتها liquied retina ذات دقة عالية تصل إلى ٨٢٨ × ١٧٩٢ بكسل والتي تعطي درجة سطوع عالية.

معالج قوي سداسي النواة من نوع A13 bionic بحيث يصل إلى ٧ نانومتر.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة ٦ جيجا بايت مع ذاكرة تخزينية سعتها ١٢٨,٢٥٦,٥١٢ جيجا بايت.

يدعم الميكرفون المسؤول عن منع الضوضاء عند استخدام الهاتف.

وسائل الآمان بالهاتف التي يمكن تفعيلها من خلال بصمة الوجه.

مميزات هاتف إيفون ١١

يتميز هذا الإصدار بالكثير من المميزات التي جعلته يتفوق على جميع إصدارات الأيفون بالإضافة إلى خاصية دعم مقاومة أيفون ١١ للماء :

تصل سعة البطارية الخاصة بآيفون ١١ إلى ٣١٩٠ مللي امبير في الساعة.

كما تدعم البطارية أيضا خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى ١٨ وات.

يتميز أيضا بأنه مربع الشكل مصنوع من مادة الألومنيوم المطلية بطلاء مقاوم للزيت.

كاميرا رئيسية تبلغ دقتها ١٢ ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزوايا دقتها تصل إلى ١٢ ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك يوجد كاميرا أمامية بدقة ١٢ ميجابكسل.

هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن خاصية دعم مقاومة أيفون ١١ للماء التي قامت شركة أبل بإضافتها إلى هذا الإصدار من الأيفون ، وهذا لم يتواجد في الإصدارات الأخرى، ونتمنى أن نكون قد استوفينا الموضوع بجميع أجزائه.