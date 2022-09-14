نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أيفون 14 برو ماكس مع المميزات والعيوب iPhone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر أيفون 14 برو ماكس هو محور بحث جميع الأفراد الذين قرروا شراء هذا الموبايل الذي ينفرد بالكثير من المميزات التي جعلته يأخذ الصدارة بين الأجهزة المتاحة في سوق الأجهزة الذكية، موبايل أيفون 14 برو ماكس متاح في منافذ البيع بسعر عالي جدًا وبالتالي لن يستطيع كل الأفراد الحصول عليه لعدم توافر المال المطلوب لشرائه، لهذا سوف يقوم بشراء هذا الموبايل فئة محدودة من الناس، أي أن الإقبال عليه سوف يكون محدود على الرغم ما يتمتع به من مميزات ومواصفات عالية الجودة والكفاءة.

سعر أيفون 14 برو ماكس

يختلف سعر أيفون 14 لكل نسخة عن من هاتف أيفون 14 برو ماكس سعر خاص بها والآن نقدم لكم الأسعار وفقًا للنسخ المتاحة منه في الآتي:

السعر الأساسي لموبايل أيفون 14 برو ماكس هو 1099 دولار والذي تم تخصيصه للنسخة التي تبلغ 128 جيجا.

أما بالنسبة للنسخة التي تبلغ 256 جيجا فلقد حددت الشركة سعرها بـ 1199 دولار.

كذلك النسخة التي تبلغ 512 جيجا حددت الشركة سعرها بـ 1399.

وأخيرًا النسخة التي تبلغ 1 تيرا فقد تم تحديد سعرها بحوالي 1599.

سوف يكون الجهاز متاح في الأسواق المصرية ولكن بسعر غالي جدًا وذلك تأثرًا ببعض العوامل مثل الضرائب المفروضة، والجمارك.

مميزات iPhone 14 Pro Max



من الطبيعي جدًا معرفة مواصفات أيفون 14 برو ماكس للأفراد الذين يريدون امتلاكه، لهذا سنقدم مميزات هذا الموبايل في الآتي:

شبكة الهاتف قوية جدًا وذلك لأنه يحتوي على شبكات من نوع 5G.

جودة الصور فيه عالية جدًا، فلقد تم تزويده بكاميرا بدرجة 48 ميجا بكسل.

يحتوي على سماعات عالية والتي تخرج الصوت بشكل واضح.

تعتبر أبل فريدة من نوعها وذلك بسبب قيامها بإحداث الكثير من التحديثات لأنظمة التشغيل IOS الموجودة في هذه الهواتف.

الهاتف مزود ببطارية قوية طويلة العمر تبقى لعدة أيام دون شحن مستمر.

عيوب أيفون 14 برو ماكس

لقد تم اكتشاف مجموعة من العيوب في هاتف iPhone 14 Pro Max فمن أبرز عيوبه الآتي: