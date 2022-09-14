نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إخفاء صورة ملفي الشخصي على واتساب من أشخاص محددين؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المدير التنفيذي لشركة واتساب عن مميزات جديدة سيتم تفعيلها في الفترة القريبة القادمة والتي تركز على مزيد من الخصوصية لمستخدمي البرنامج منها خروج أي عضو من مجموعات واتس آب بدون إشعار من في المجموعة بمغادرة أحدهم، كما ذكر أن القائمون على الدعم الفني للتطبيق يعملون على الكثير من الخواص التي توفر الخصوصية التامة للمشتركين في البرنامج.

مميزات واتساب المرتقبة

مميزات واتساب في الأمن المميزات الجديدة التي تم الإعلان عن قرب تفعيلها على التطبيق بدون ذكر الكيفية أو الموعد المحدد خاصية إخفاء متصل الآن، وعن الميزة الثالثة التي تم التصريح عنها هي ميزة منع أخذ لقطة شاشة للرسائل والمفعل بها ميزة الرؤية لمرة واحدة أي الرسائل المحتوية على صور ذات الإخفاء بعد المشاهدة، من المميز أن يقوم واتساب بالعمل على مطالب المشتركين بالبرنامج والتي دائما ترغب في الحصول على دردشات آمنة تماماً بين أطراف المحادثة.

من يمكنه رؤية صورة ملفي الشخصي

من أهم ما قام به واتس آب في الآونة الأخيرة هو تفعيل بعض المميزات مثل تخصيص صورة البروفيل لأشخاص محددون بدون استخدام أي تطبيقات وكل ما عليك هو فتح التطبيق من جهازك المحمول والضغط على النقاط الثلاث أعلى الشاشة ثم اختيار الإعدادات ومنها نقوم باختيار الخصوصية ومنها اختيار الصورة الشخصية سنجد أربع اختيارات منها جهات اتصالي باستثناء قم بالضغط عليها وقم بوضع علامة أمام الشخص الذي لا ترغب أن يرى صورتك على التطبيق.

إخفاء آخر ظهور على الواتساب لأشخاص محددون

من المميزات الجديدة التي قام البرنامج بتفعيلها هو تحديد من يمكنه رؤية آخر ظهور على الواتساب، في السابق كان الاختيار بين إما الظهور للجميع أو إخفاء آخر ظهور عن الجميع ولكن بعد التحديث الجديد قام البرنامج بتفعيل جهات اتصالي باستثناء ويمكن الوصول إليها بنفس الطريقة السابق ذكرها من الخصوصية بعد الضغط على الإعدادات ثم الضغط على أيقونة آخر ظهور ومنها اختيار جهات اتصالي باستثناء وقم بالضغط على الدائرة المقابلة لاسم الشخص الذي ترغب في عدم معرفته بوقت ظهور لك.