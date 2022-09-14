نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات اهم طرق لشحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 بالتحديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي من الأشياء الضرورية التي يجب توفيرها للعبة خاصةً بعدما أصبحت مشهورة ومستخدمة بشكل واسع من قبل كم ضخم جدًا من الأفراد، تستخدم شدات ببجي في شراء الاحتياجات الضرورية المطلوب توفيرها من أجل اللعب وتحقيق النصر، اللاعب لن يصبح قادر على استخدام اللعبة والدخول في المواسم الجديدة بدون شحن الشدات التي يمكن شحنها بأكثر من طريقة، أدت إمكانية تحميل لعبة ببجي على الموبايلات إلى استخدامها بكثرة، فمعظم الأشخاص يستخدمونها بعد الانتهاء من العمل أو المذاكرة أو ممارسة التمارين الرياضية.

شحن شدات ببجي:

بمجرد انتهاء كمية الشدات الموجودة لدى اللاعب لن يكون باستطاعته اللعب وذلك لعدم وجود الشدات التي تعتبر محرك اللعبة، لهذا يجب على اللاعب شراء الشدات قبل نفاذ الكمية المتاحة معه، حتى لا يتوقف عن اللعب ويصبح غير قادر على استكمال المراحل المتتالية من اللعبة.

كيفية شحن شدات ببجي:

تتعدد وتتنوع الطرق التي يمكن استخدامها في شحن شدات ببجي ومن أفضل الطرق الطريقة الأصلية والتي تعتمد على استخدام الموقع الرسمي والذي يحتاج للقيام بالآتي:

المرور داخل الموقع الرسمي التابع للعبة ببجي.

استكمال خطوات تسجيل الدخول الخاصة بالموقع.

وضع رقم الشدات التي يريدها اللاعب داخل الخانة الخاصة به.

يوجد لدى اللاعب رقم يعرف برقم الأيدي id يجب عليه تسجيل هذا الرقم في مكانه الصحيح.

يقدم الموقع للاعب أكثر من طريقة يمكن استعملها في الدفع هنا يجب عليه اختيار الطريقة المتوفرة لديه.

يقوم الموقع بإرسال الشدات ولكي يعرف اللاعب ما إذا كانت وصلت بالفعل أم لا يجب عليه فحص حسابه الخاص بلعبة ببجي.

شحن شدات ببجي باستخدام بطاقات جوجل بلاي:

يتم شحن الشدات من جوجل بلاي وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الموثوق فيها والتي تعتمد على خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في الآتي:

فتح لعبة ببجي ثم التحرك ناحية الإعدادات.